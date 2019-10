EURO 2020 | Síla Anglie: okamžitý přechod do útoku. Jak střílí góly a dá se jí čelit? | iSport.cz

Ubránit rozjetou anglickou ofenzivu bude pro českou reprezentaci velmi těžký úkol • FOTO: koláž iSport.cz

Devatenáct – tolik gólů už nastřílelo v kvalifikaci EURO 2020 anglické národní mužstvo. Inkasovalo přitom pouze čtyřikrát. Ze čtyř zápasů to je skutečně velmi dobrá bilance. Podíváme-li se blíže na porci branek do sítě soupeřů, zjistíme, že deset zásahů má společného jmenovatele: zisk míče ve středním pásmu nebo ještě níž, okamžitý kolmý přechod do útoku a náběhy za obranu. Ukážeme si to na příkladu čtvrté gólové akce anglického výběru v domácím duelu s Kosovem.