EURO 2020 | Budíček! V Anglii prohru po letech nechápou, Kane se otřel o Eden | iSport.cz

Měli gólové šance, do Edenu přijeli s bilancí čtyř vítězství ve čtyřech zápasech a malovali si, že už před víkendem budou slavit jistotu postupu. Jenže musí si počkat minimálně do pondělí. A teď, během cesty k zápasu v Bulharsku, mají co vysvětlovat. Kvalifikační porážky se v Anglii koušou těžko.

„Je to vlastně jednoduché, prostě jsme nebyli dost dobří,“ přiznal hned po zápase v televizním rozhovoru kouč Anglie Gareth Southgate. „Snažili jsme se změnit hru a ve druhé půli jsme začali mnohem lépe. Měli jsme pár dobrých šancí, ale taky jsme Čechy hodněkrát pustili.“

„Věděli jsme, že musíme hrát naplno, abychom Českou republiku porazili, ale měli jsme být dost silní, abychom se s ní vypořádali,“ litoval.

Tým v bílém měl v Edenu příležitosti ve druhé půli rozhodnout za stavu 1:1 ve svůj prospěch, jenže v brance zářil Tomáš Vaclík. Vychytal i hvězdného forwarda Tottenhamu Harryho Kanea.

„Je to budíček. Byli jsme nedůslední, nepohybovali jsme se tak rychle jako obvykle. Každý zápas v Evropě je obtížné. Češi měli v zádech publikum. A hřiště občas při venkovních zápasech není ve stavu, aby na něm bylo snadné hrát. Ale to není omluva.“ Kritizoval snad Harry Kane v tu chvíli hrací plochu v Edenu?

Čechy jsme nepodcenili, hráli dobře. Zaskočil mě náš špatný výkon, nechápal Southgate

Sám sice skóroval z penalty, ale vítězný gól zápasu nevstřelil. Ten měl na svědomí debutant Zdeněk Ondrášek. Statistici si všimli, že to byl teprve jeho šestý dotyk s míčem v reprezentaci.

„Opravdu je to tak dobrý tým?“ cituje BBC otázku jednoho z fanoušků na Twitteru. „Stopeři z týmů koketujících se sestupem, útočník, který umí dobře zahrávat penalty, a mišmaš nezkušených záložníků,“ zněla odpověď, která mířila v prvé řadě na stoperskou dvojici Keane (Everton), Maguire (Manchester United).

Čtenáři slavného média dali svou nespokojenost pocítit hráčům i v pozápasovém známkování. Na desetibodové stupnici se jen Raheem Sterling dostal přes pětku a to jen velmi těsně (5,03). Ostatní propadli, nejvíc obránci Rose s Keanem a defenzivní záložník Declan Rice. Mužem zápasu byl podle soupeře Patrik Schick.

Ale nebyla by to Anglie, aby nebylo místo na suchý britský humor. Bývalý slavný fotbalista a nyní podobně slavný glosátor Gary Lineker zakončil večer lakonicky: „Jednou za deset let se nedívám na kvalifikaci a takhle to dopadá.“

PRVNÍ DOJEM: Senzace! Češi skvělým výkonem zdolali Anglii, Šilhavému vyšlo vše

Ondrášek po gólu Anglii: Táta měl poprvé slzy v očích. Zápisné bude drahé, jsou otevřené banky?