EURO 2020 | Cesta "kobry" Ondráška: Zahodil gambling, v Dallasu bojoval o místo | iSport.cz

Jihočeská vesnička Kadov se může dmout pýchou. Do světa z ní vylétl Zdeněk Ondrášek, hrdina, který v pátek večer svým gólem rozhodl o jednom z nejepochálnějších vítězství národního týmu v novodobé historii, Češi setnuli vychvalovanou Anglii 2:1. „Jsme tu na něj hrdí. Vím, že lidi, kteří fotbal normálně nesledují, v pátek kvůli němu koukali na televizi,“ vylíčila Vladimíra Tomanová, starostka Kadova.

Místní mají dost důvodů k tomu, aby si svého rodáka vážili a do hospůdky U Lenky případně přidali k jeho podepsanému dresu z norského Tromsö další relikvie. Kobra, jak se Ondráškovi říká a kterou má ve velkém vytetovanou na zádech, prožil magický zápas. „Pořád to ještě nemůžu vstřebat. Neuvěřitelné,“ byl v rauši šťastný střelec.

Nominace do reprezentace se dočkal nyní poprvé. Ve třiceti letech. Dřív nepřišla, i když byl v Tromsö nejlepším střelcem norské ligy, nebo když sázel góly za polskou Wislu Krakov. A byl napravený. Zahraniční štace, kam poprvé vyrazil v roce 2012, mu otevřely obzory a změnily život. Přestal fotbal flákat a utápět čas i peníze u automatů. To je ta temná část příběhu, pro hollywoodský styl prakticky nezbytná. „Nechoval jsem se jako profesionál, byl jsem mladej divočák. Ani nechci domýšlet, co by se stalo, kdybych neodešel do Norska,“ vzpomínal v rozhovoru pro deník Sport v listopadu 2016.

Perné léto v Dallasu

Až branky v dalekém Dallasu v poněkud přehlížené MLS ho navlékly do nejcennějšího českého dresu. I za mořem prodává svou ctižádost a zarputilost. Třeba v létě tvrdě bojoval o místo. „Dokonce to vypadalo, že se s Dallasem rozloučím a půjdu o štaci dál. Ale pak jsem trenérovi řekl, že jsem neletěl deset tisíc kilometrů, abych se po čtyřech měsících vracel zpátky,“ dosvědčil Ondrášek.

„Známe se spolu dlouho a shodou okolností jsme proti sobě v létě hráli na soustředění v Americe. Kobrův příběh je skvělý. Když jsme tam tenkrát byli, byl mimo sestavu, trénoval se sedmnáctiletýma klukama a hrál na pozici krajního záložníka… Teď si přivezl úplně jinou pohodu, už na tréninku mu to padalo,“ připomněl český brankář Tomáš Vaclík přípravné turné za mořem se Sevillou.

Pohoda. Tohle slovo na Ondráška dokonale pasuje. „Hrozně rád se směju. Stačí udělat vtip, zasmát se a naberu energii,“ charakterizoval sám sebe. Ale na hřišti na žádné srandičky není. Na něm je trochu blázen, rozdá se pro ostatní, dře, bojuje. Holá hlava a potetované ruce respekt k němu ještě stupňují. „Kobru vypustíte a on furt běhá. Do všeho vletí, nic nevypustí. V tréninku jsme to mohli všichni vidět: kluci trénovali koncovku, on střílí pravou, levou, hlavou. Navíc je hrozně silný, těžko se odstavuje od balonu a nebojí se. Což je proti silným týmům, jako byla Anglie, nesporné plus. I proto mu to takhle sedlo,“ usoudil Vaclík.

Šilhavého rozhodování

Přitom trenér Jaroslav Šilhavý měl dilema, jestli v průběhu druhé půle vyšle na plac jeho, nebo Michaela Krmenčíka. „Samozřejmě jsme nad tím přemýšleli. Možná i Krmenčík by dal gól,“ přiznal Šilhavý. „Je pravda, že Zdeňka znám. Na tréninku se jevil velice dobře. Je přímočarý, padalo mu to do brány. A když jsme se s ním bavili, byl pozitivní. To vše hrálo roli při našem rozhodování,“ vysvětloval český stratég své úvahy. Ukázalo se, že se ubraly nejlepším možným směrem.

Ondrášek nahradil Patrika Schicka v 65. minutě. Jeho první útočná akce působila trochu nepochopitelně. Mohl přebrat míč a dostávat se do zajímavé pozice, ale šel do skluzu a nic z toho nebylo. „Myslím, že tam byl Maguire. Zdálo se mi, že měl blíž k balonu, myslel jsem si, že do toho půjde. Skluzem jsem to chtěl zablokovat, ale on se najednou zastavil. Určitě to vypadalo komicky. Důležité bylo, že jsem na to ve vteřině zapomněl a soustředil se na další balony,“ komentoval tenhle moment český útočník.

Koncentrace se vyplatila, další šance přišla. Tomáš Souček vyhrál hlavičkový souboj, Lukáš Masopust míč potáhl a pět minut před koncem ho Ondráškovi ideálně předložil na penaltu. Debutant byl neomylný, suše balon uklidil do anglické sítě. „Maso to udělal neuvěřitelně,“ chválil spoluhráče.

Češi už senzační výhru 2:1 nad Anglií udrželi. „Snad poprvé v životě jsem viděl tátu, že měl slzy v očích,“ vykládal šťastně Ondrášek. „A snoubenka už určitě vybrečela řeku,“ přidal. Slzy dojetí k jeho příběhu patří. Zaslouží si je.

