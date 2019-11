EURO 2020 | Grafický expert: Zelené dresy? Ztrácíme identitu a nevíme proč | iSport.cz

Denně sleduje novinky na poli sportovního oděvnictví. Ať už na svém blogu, či na sociálních sítích, rozebírá Karel Hejkal ( Dresblog.cz ) design fotbalových, hokejových či jiných dresů. Ani jemu neutekly zbrusu nové venkovní zelené trikoty české fotbalové reprezentace. Jeho pohled? „Absence národních barev je špatně. Neříkám, že odlišné barvy jsou tabu. Pořád je to ale krok do nejistých vod. Učiníme-li ho, něco tím ztrácíme, ze své identity, z návaznosti na tradici,“ vysvětluje v rozhovoru pro iSport.cz.

Co na dresy říkáte? Ať už z pohledu fanouška a z pohledu odborníka?

„Z pohledu fandy má u mě český fotbal velice pošramocenou pověst. Ve sportu i v dění kolem něj mám rád fair-play, rovné vztahy. V tom má náš fotbal velký dluh a pro mne samotného se to promítá i do chuti zapnout si zápas a fandit. Určitě nejsem jediný. Chce-li tohle FAČR v očích fanoušků změnit, zelený dres není dvakrát šťastný start. Okem grafika mi dres samotný přijde laciný. Snad barevná kombinace docela funguje, odhlédnu-li od okolností. Ale národní dres, to má být svého druhu slavnostní oděv. Drobné detaily, precizní výšivka, krásná typografie. V tom má Puma vůči našemu týmu velký dluh, nejen u tohoto dresu.“

Co říkáte na to, že FAČR chtěla po letech udělat změnu? Neměl se takový krok více konzultovat s fanoušky, nebo jim dát na výběr?

„Fanoušci by vybírat neměli. S úzkou skupinou lze konzultovat nápad, návrh, ale výběr by měl být v rukou odborníků. Za mne by měla FAČR udělat změnu celkovou, její stávající vizuální identita je nekvalitní, logo při bližším pohledu žalostné. Konkurenční sporty jako hokej či florbal jsou o světelné roky jinde. Místo toho přichází hurá nápady typu zelené dresy. Vůbec nezávidím mediálních sekcím či agenturám, na jejichž bedra to potom komunikačně padá.“

Na dresu nejsou použity národní barvy. Není to riskantní?

„Je to špatně. Neříkám, že odlišné barvy jsou tabu. Pořád je to ale krok do nejistých vod. Učiníme-li ho, něco tím ztrácíme, ze své identity, z návaznosti na tradici. Měli bychom dobře vědět, co získáme na oplátku. Ve jménu čeho barvy opustíme. Je-li to ve jménu obchodních zájmů výrobce, pak je to smutné.“

Jak se stavíte k vysvětlení, že barva je odvozena od lípy, tedy českého národního symbolu?

„Vnímám ho jako nevěrohodné. Když hokejová Kanada hrála v zelených dresech, poselství znělo - hrajeme MS v Saskačevanu, vzdáme hostitelům poctu úpravou barev. Možná to tak nebylo, ale zvnějšku se to jevilo, že na prvním místě byla úcta, až ve druhé sledu konkrétní řešení, tedy změna barev. V případě našich dresů zní poselství opačně. Přišla Puma, tak jsme si našli lípu - a bylo to.“

TOP 10 českých dresů. EURO 96, Boby z Lužánek i liberecká rarita

Když se podíváme třeba na nový venkovní dres Itálie, který na první pohled vypadá propracovaně a je v národních barvách, nezdá se vám, že u toho českého si výrobce nedal tolik práce s detaily?

„Souhlasím. A děje se to dlouhodobě. Mám-li si tipnout, je ale problém spíš na straně výrobce. Puma se až na výjimky potácí od strašného designu k strašnějšímu, vrcholem jsou vždy otřesná čísla (vzpomeňme stylizaci čísel lepených z izolačky). Není-li na konkrétních svazech vůči tomu odpor, což v Itálii patrně je, dresy to odnesou.“

Napadne vás naopak země, u které bychom se designem dresů mohli inspirovat?

„Fantastické jsou většinou dresy Anglie. Nádherné logo, čistý design. Nevymýšlí vymyšlené, brousí k dokonalosti už existující. Ctí tradici a obléknou ji do moderního vzhledu. Tam bych se inspiroval.“

Může mít tento nevšední krok se zelenou negativní dopad na prodeje? Představte si, že Češi jedou na EURO a fanoušci si místo červených dresů kupují zelené...

„Netroufnu si soudit. Obecně ty fotbalové druhé a třetí dresy opouštějící barvy klubu vnímám citlivěji než jiní. V hledištích je totiž lze zahlédnout. U reprezentace to ale bude trochu jiné, jede-li člověk ven, chce patřit ke kmenu. A tam opravdu ta barva hraje roli.

Přinesla revoluční novinka alespoň nějaká pozitiva?

„Pozitivní snad může být diskuse kolem dresů, budeme-li v ní naslouchat hlavně lidem, kteří se sportovnímu designu věnují a argumentům, jež vznesou. I kritika posouvá, stojí-li na věcné diskusi.“