Česko - Kosovo: Šilhavý: Prohru si nepřipouštíme! Kouč repre vzpomínal na Brücknera | iSport.cz

Česko čeká velké utkání. Pokud zítra v Plzni složí Kosovo, bude se posedmé v řadě radovat z postupu na mistrovství Evropy. Ovšem pozor, nebude to hračka. Hrdý balkánský sok, jenž hraje v evropskou kvalifikaci poprvé v historii, si také dělá čáku na průnik na šampionát. Navíc Čechy v prvním vzájemném zápase porazil 2:1. Opatrnost a respekt jsou na místě. „Chyby, které jsme v Prištině udělali, se jen tak nevidí. Věřím, že takové znovu neuděláme a že to budeme my, kteří budou mít po zápase ruce nahoře,“ pravil reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý. Když dostal od kosovského novináře dotaz, zda v případě porážky vyvodí z neúspěchu osobní zodpovědnost, nehnul ani brvou. „Nepřipouštíme si, že bychom prohráli,“ odvětil.

Sebevědomí možná čerpal i z rozhovoru s Karlem Brücknerem, svým trenérským mentorem, jenž právě slaví osmdesáté narozeniny. Před začátkem tiskové konference v Doosan aréně si Šilhavý vzal slovo a bývalému nadřízenému popřál. „Chtěl bych pogratulovat k jubileu Karlu Brücknerovi. Všichni mu přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let. Věřím, že by dárek v podobě postupu uvítal,“ usmál se.

Mluvil jste s Karlem Brücknerem osobně? Slíbil jste mu postup?

„Ano, hovořili jsme spolu. Říkal mi, že nic jiného než postup nebere a že nám věří.“

Je cítit na náladě uvnitř týmu, že se chystá velké utkání?

„Ano, nálada je výborná, pracovní. Myslím, že není potřeba hráče motivovat, aby se soustředili a koncentrovali. Všichni vědí, o co jde. Věřím, že to zvládneme.“

V minulém kvalifikačním utkání jste upřednostnil Zdeňka Ondráška před Michaelem Krmenčíkem. Jak o pozici hrotového útočníka přemýšlíte nyní, když chybí zraněný Patrik Schick?

„Vycházíme z jejich aktuální formy. I když Ondra toho moc v poslední době nenahrál. Ale důležité pro nás je, jak se kluci jeví na tréninku. Podle toho se rozhodujeme, i když řešení už v hlavě máme.“

Co musíte zlepšit oproti prvnímu vzájemnému utkání, které jste v Kosovu prohráli 1:2?

„Zejména nasazení, byť vstup do zápasu v Prištině byl velice dobrý. Ale chyby, které jsme udělali, se jen tak nevidí. Věřím, že takové znovu neuděláme.“

V sestavě soupeře bude chybět Vedat Muriqi, jenž vás v Prištině velmi zlobil. Oslabí to sílu Kosova?

„Respektujeme soupeře, vždyť nás v prvním utkání porazil. Kosovo má rychlé šikovné hráče. Sice nebude Muriqi, ale zase přibyl Milot Rashica, což je skvělý hráč. Ale my chceme být ve čtvrtek těmi, kteří budou mít ruce nahoře.“

Poprvé během vaší éry u národního týmu má předpokládaná základní jedenáctka pravidelné zatížení v klubech, mnoho hráčů má evidentně slušnou formu. Je to důvod k optimismu?

„Samozřejmě, na tréninku je to cítit, atmosféra jde nahoru. Čeká nás skoro zápas roku. Rozhodne se, jestli tam budeme už po zítřejším utkání. Mám velmi dobrý pocit z přístupu a chování hráčů. Myslím, že jsme udělali kus práce, ale teď to musíme potvrdit. Všechno by totiž přišlo vniveč, včetně vítězství nad Anglií, které bylo velké. Ale to si vůbec nepřipouštíme.“

Jste rozhodnutý o sestavě?

„V podstatě na devadesát procent.“

Zbývá vyřešit pravou stranu? Respektive, zda do sestavy nevrátit Pavla Kadeřábka?

„Takhle do hloubky bych nechtěl zacházet. Ať už bychom vybrali kohokoliv, věříme, že by to zvládl.“

U postupu na EURO jste byl dvakrát coby asistent Karla Brücknera. Vybavuje se vám, jaké to tehdy v letech 2004 a 2008 bylo?

„Abych řekl pravdu, moc si to nepamatuju. Nicméně je velký rozdíl být v roli hlavního trenéra nebo asistenta. Teď to na mě doléhá mnohem víc, jde o velikou zodpovědnost. Věřím týmu, všem kolem sebe. Snad bude vyprodáno a lidi nás poženou.“

Pokud prohrajete, vyvodíte z toho osobní zodpovědnost?

„Nepřipouštíme si, že bychom prohráli.“