Česko - Kosovo: Kapitán Darida varuje před Rashicou: Musíme se na něj zaměřit. Klidně i zdvojovat. | iSport.cz

Pavlu Kadeřábkovi vyrostla v reprezentace ve Vladimíru Coufalovi konkurence. Stane se z něj luxusní náhradník, nebo se posune do zálohy? • Pavel Mazáč / Sport

Když česká reprezentace slavila postup na EURO 2016, byl Vladimír Darida jedním z hrdinů vítězného zápasu v Lotyšsku. Při vítězství 2:1 vstřelil jednu z branek. Pokud zítra národní tým porazí Kosovo, bude na mistrovství Evropy opět. A záložník bundesligové Herty touží po repete. „Zápas v Lotyšsku si vybavuji. Myslím, že kromě mě dával branku i David Limberský. Pro oba to byl první reprezentační gól. Jsou to krásné vzpomínky. Doufám, že to prožiju znovu,“ zasnil se devětadvacetiletý středopolař.

Kapitán české reprezentace se ale má na pozoru. Moc dobře ví, co umí Milot Rashica z Brém… „Dovede si balon dovézt z lajny na střed a střílet na bránu. Musíme se na něj zaměřit. Klidně i zdvojovat,“ s respektem mluví o hlavní hvězdě balkánského rivala.

Kosovo stále živí šanci na postup. Pokud by zítra v Plzni vyhrálo, potřebovalo by k jistotě postupu remizovat v nedělním domácím utkání s Anglií. Ve stejný den zakončí Česko kvalifikační pouť v Bulharsku.

Když česká reprezentace naposledy postupovala na Euro, vyhrála v Lotyšsku 2:1 a vy jste byl jeden z úspěšných střelců. Láká vás repete?

„Ano, zápas si vybavuji. Myslím, že kromě mě dával branku i David Limberský. Pro oba to byl první reprezentační gól. Jsou to krásné vzpomínky. Doufám, že to prožiju znovu.“

Je na atmosféře v týmu cítit, že se blíží zápas roku?

„Z týmu je cítit důležitost utkání. To je zcela evidentní. Přistupujeme k tomu s maximální profesionalitou. I ve chvílích mimo trénink si všichni uvědomují, o co se jedná. Bylo by super, kdyby po čtvrtku bylo rozhodnuto.“

Ve všech kvalifikačních zápasech nastoupil v základní sestavě Patrik Schick, momentálně ve stavu nemocných. Nakolik je pro vás rozdílné, že nastoupí Krmenčík či Ondrášek?

„Páťa a Krmi jsou typologicky rozdílní hráči. Každej má svoje věci, které dokáže týmu dát a přinést. Krmi je teď rozjetej, hraje v klubu, dává góly, navíc je doma. Pokud mu uděláme servis a prostor, dovede být velmi nebezpečný. Jestliže nastoupí Ondrášek, dovede svojí hrou a pojetím tým strhnout. Ale bude to hlavně o nás, jaké balony jim budeme připravovat.“

Proti Anglii jste zahrávali šest rohových kopů, při všech jste byli nebezpeční. Může to být základ úspěchu i proti Kosovu?

„Standardní situace jsou jednou z činností, kterou vždycky trénujeme. Myslím si, že v poslední době jsme zlepšili jejich zahrávání. Balony chodí do prostorů, kam chceme. Moc dobře víme, že se jedná o momenty, z kterých můžeme být nebezpeční, a v zápasech nám to může pomoct. Doufám, že v tom budeme pokračovat a budeme z nich hrozit.“

Je velkým bonusem, že kvůli zranění nezasáhne do zápasu Vedat Muriqi, jenž vás v Prištině hodně trápil?

„Dozvěděli jsme se to dnes. Hned jsme na to reagovali, na videu jsme analyzovali druhého útočníka (Atdhe Nudiu). Muriqimu je typologicky hodně podobný. Těží z výšky a agresivity ve vápně. Myslím, že absence Muriqiho nebude pro Kosovo zásadní problém.“

Naopak se vrací Milot Rashica, hráč Brém. Nedávno jste proti němu nastoupil v bundeslize. Čím vás zaujal?

„Je to velmi kvalitní hráč. Když dostane prostor, dovede se prosadit jeden na jednoho. V bundeslize střílí hodně branek, dovede být nebezpečný. Moc dobře ví, v čem je silný. Dovede si balon dovézt z lajny na střed a střílet na bránu. Musíme se na něj zaměřit. Klidně i zdvojovat. Ofenzivní část soupeře musíme vymazat a vpředu vstřelit branky.“

První vzájemný zápas s Kosovem jste prohráli. V čem se musíte poučit?

„Góly, které jsme dostali, hlavně druhý ze standardky, byl o naší organizaci. V defenzivní činnosti jsme nebyli tolik koncentrovaní. Tohle rozhodně musíme zlepšit. Hrajeme doma, nasazení nám určitě chybět nebude.“