Česko - Kosovo | Šťastný kouč Šilhavý: Na Euru budeme konkurenceschopní. A ještě silnější | iSport.cz

Česko došlo k postupu po obratu z 0:1, kouč vyzdvihl přínos střídajícího Zdeňka Ondráška a také si pochvaloval, že mužstvo za jeho působení u reprezentace udělalo kus práce a získalo na jistotě. „Věřím, že na turnaji budeme konkurenceschopní,“ prohlásil.

Převládá euforie nebo spíš úleva, že jste postoupili na Euro už dnes?

„Všechno. Moje pocity si nyní třídím v hlavě. Radost je obrovská, euforie samozřejmě proběhla, hlavně pak v kabině. Věřím, že se brzo dostanu do normálu a začnu přemýšlet o Bulharsku. A pak taky o Euru.“

Jsou emoce intenzivnější, když jste postoupili po obratu v posledních dvaceti minutách?

„Souhlasím, kdybychom vyhráli 3:0, asi by radost nebyla taková. Chvílemi to vypadalo, že budeme muset zvládnout nedělní zápas v Bulharsku a bůhví, jak by to dopadlo. Nakonec jsme vyhráli. Diváci byli napnutí, my byli napnutí, nedali jsme šance, trefovali břevna, nakonec tam dva góly padly a lidi byli spokojení. Hlavně bych chtěl pochválit hráče, odvedli kus práce a postup si zasloužili.“

Byl tento zápas nejtěžším v kvalifikaci a inkasovaný gól nejhorším okamžikem?

„Asi jo. Dnes to bylo kdo s koho. Zápas roku. Jsem rád, že jsme dokázali vývoj otočit na svou stranu. Ukázal se charakter týmu. Nebylo to pro hráče jednoduché, začátek jsme přitom měli velmi dobrý, ale vyznělo to do ztracena. Pak se dostavila nervozita. Ale inkasovaný gól paradoxně odstartoval náš tlak. Hráči zaslouží obdiv.“

Potřebuje tento tým dostat ránu, aby ze sebe dostal to nejlepší? A případně je to znak, že z něj roste velké mužstvo?

„Asi bychom nechtěli dostávat první góly a pak to dohánět. Ne vždy se to totiž podaří. Skupina byla těžká, udělali jsme kus práce, hráči získávají jistotu, větší souhru. Z toho pramení obraty.“

Co je pro vás víc? Tituly s Libercem a se Slavií, nebo postup na evropský šampionát?

„Těžká otázka. Všeho si cením vysoko, postup na EURO je hodně prestižní, nicméně tituly také nebyly k zahození.“

Jaké byly stěžejní body kvalifikace?

„Facka na začátku a stoprocentní bilance v domácích zápasech.“

Trenér Kosova Bernard Challandes české mužstvo chválil. Prý se stane jeho inspirací. A také dodal, že na šampionátu bude Česko velice silné.

„O tom jsem ještě nepřemýšlel. Ovšem je fakt, že někteří hráči se uzdraví. Dnes nám chyběl Schick, Suchý, Dočkal… Pak opravdu budeme ještě silnější a na samotném turnaji konkurenceschopní.“

Pochvalujete si své rozhodnutí postavit do základní sestavy Michaela Krmenčíka a v druhém poločase vypustit na trávník Zdeňka Ondráška?

„Rozhodovali jsme se mezi nimi. Nakonec nám vyšel Krmenčík, který měl herní zatížení. V klubu dával góly. Na rozdíl od Ondráška. Ten tři neděle jen trénoval. Krmi pracoval, snažil se, chyběl tomu gól. Příchod Zdeňka nám ale velmi prospěl, dodal mužstvu živelnost, svůj typický naturel.“

Necháte mužstvo slavit?

„Přiznám se, že nevím. Chceme v Bulharsku odehrát dobrý zápas a poprat se o výsledek. Navzdory tomu, že jsme postoupili.“