EURO 2020 | Dohra konfliktu! Gomeze vypískali, Sterling se ho zastal: Nic neudělal | iSport.cz

Raheem Sterling se během nedělního šlágru Premier League dostal do konfliktu s liverpoolským Joe Gomezem • ČTK/AP

Anglický útočník Raheem Sterling se zastal reprezentačního spoluhráče Joa Gomeze, kterého kvůli němu při čtvrtečním zápase kvalifikace mistrovství Evropy s Černou Horou vypískali fanoušci. Kanonýr Manchesteru City prohlásil, že za vyřazení z týmu si může pouze on sám.

Konflikt na pondělním srazu byl pro oba hráče dohrou hádky ze závěru nedělního šlágru anglické ligy, ve kterém Liverpool nad Manchesterem City vyhrál 3:1. Trenér Gareth Southgate se proto po poradě se staršími hráči rozhodl autora osmi kvalifikačních branek Sterlinga nenominovat k zápasu s Černou Horou.

Sterling sice zůstal s týmem, ale přišel o výhru 7:0, kterou si Anglie zajistila postup na šampionát a navíc stylově oslavila 1000. reprezentační zápas. Koučovo rozhodnutí se však nelíbilo fanouškům, kteří proto při utkání ve Wembley na Gomeze pískali.

"Už jsem se k tomu nechtěl vracet, ale musím. Bylo velmi nepříjemné sledovat, jak pískáte na spoluhráče kvůli něčemu, co byla moje chyba," napsal Sterling na sociální síti twitter. "Joe nic neudělal a je špatné pískat na někoho, kdo je skromný, tvrdě pracuje. Všechno je moje vina a trest jsem za to přijal," přidal.

Chování příznivců se nelíbilo ani Southgateovi. "Na žádného anglického reprezentanta by se nemělo pískat. Jsme jeden tým a Joe neudělal nic špatného. Myslel jsem, že jsem to už v průběhu týdne jasně řekl. On i Raheem jsou kamarádi, stejně jako všichni v týmu a nechci, aby se s nimi takhle zacházelo," dodal.