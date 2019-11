EURO 2020 | Kadlec o Králově vzestupu i radosti z nároďáku: Vyhrát EURO může každý | iSport.cz

Tři předchozí evropské šampionáty oblékal český dres, z pozice reprezentanta nasával atmosféru mimořádné akce. Teď Michal Kadlec vypráví o tom, jakou radost mu udělal současný nároďák aktuálním postupem na EURO po vítězství s Kosovem. „Je to super, mančaft ukázal sílu, dostala se tam taková česká pohoda,“ vypráví pro iSport Premium zkušený stoper Slovácka. Rozebírá přínos trenéra Šilhavého, silné stránky týmu a nabízí pohled fotbalisty, který velký turnaj zažil a tuší, co současné reprezentanty čeká.

Udělal vám český nároďák radost, když kolo před koncem kvalifikace postoupil na EURO?

„Pochopitelně, že mám radost. Asi jako všichni, co fandí nároďáku. Je to super, jakým způsobem to kluci zvládli. Začátek ani průběh zápasu nebyl ideální, potom mančaft ukázal sílu a poslední minuty dominoval. Přesně vím, jak se kluci cítí, v minulých kvalifikacích jsem to v reprezentaci prožíval taky. Je to obrovská euforie, spadne vám kámen ze srdce. Natáhli šňůru českého nároďáku v účastech na EURO, to je super. Teď už se určitě všichni těší na EURO, to jsou nezapomenutelné zážitky. Zvlášť s takovým kolektivem, v jakém tam teď fungují.“

Ukázal tým zvláštní sílu, když otočil zápas s Anglií i ve čtvrtek s Kosovem, kdy se to nevyvíjelo vůbec dobře?

„Ano, zvlášť po té facce v Kosovu (Češi tam prohráli 1:2). Někdy je dobré, že takové zaváhání přijde a pak se od něj odrazíte. Také my jsme v minulých letech párkrát prohráli a všichni nás pomalu odepisovali, kolem nebyla dobrá atmosféra. Ale co si pamatuji, v celém týmu jsme udržovali dobrou atmosféru a táhli za jeden provaz. Snažili jsme se o kolektivní výkon, nikdy to nestálo jen na jednotlivcích. Hráči, co nastupovali, nebo ti, co seděli na lavičce nebo na tribuně, drželi při sobě a díky tomu jsme dosáhli na úspěchy. Takhle to funguje i teď, v týmu je skvělá parta.“

Jako hráč jste zažil poslední tři evropské šampionáty. Má současný tým podobnou kvalitu, jakou jste měli vy?

„Myslím, že ano. Ale je složité to porovnávat. Šampionát začne až za půl roku, do té doby se může hodně věcí stát, přijít nějaká zranění. Kvalitu současný tým má, když porazil doma Anglii i Kosovo a postoupil. Na turnaji už záleží na momentální formě, troše štěstí a dalších věcech. Je to ještě hodně dopředu. Šanci vyhrát EURO má úplně každý tým, jak to dopadne, uvidíme za půl roku.“

Vzpomínáte hodně na tři turnaje, kde jste byl jako hráč osobně?

„Na prvním (v roce 2008) jsem byl jako nováček, v nároďáku jsem byl teprve chviličku. Vrchol jsem zažil v roce 2012 v Polsku. Parta lidí okolo byla skvělá, moc jsme si to užili, postoupili ze skupiny a vypadli ve čtvrtfinále s Portugalskem. Byl tam nějaký tlak okolo nás, ale člověk na to moc rád vzpomíná. Hlavně, aby vzpomínal v dobrém, ne na to, jak prohrál třikrát 0:3 a jel po skupině domů. Když už tam člověk je, chce vyhrát každý zápas. Záleží na losu a dalších věcech, ale můžeme hrát s každým. Dokázala to Slavia i nároďák, když porazil Anglii. Přeju jim, ať dojdou co nejdál.“