Bulharsko - Česko. Darida: Oslavy proběhly. Ale nechceme v poločase něco dohánět | iSport.cz

Český tým dostal míč do kosovské sítě, ale branka Vladimíra Daridy neplatila kvůli předchozímu faulu Tomáše Součka na brankáře soupeře • Sport

PŘÍMO ZE SOFIE | Dobře ví, že namotivovat se na zápas v Bulharsku bude po úspěšné postupové bitvě s Kosovem hodně těžké. Vladimír Darida ale ubezpečil, že český tým si odmítá na půdě posledního celku kvalifikační skupiny uříznout ostudu. Reprezentační kapitán svým parťákům ještě zdůrazní, aby se neopakovalo to, co na Letné proti Severnímu Irsku po výhře s Anglií, kdy Češi po poločase prohrávali 0:3.

Je těžké nachystat se na další utkání po výhře nad Kosovem, která znamenala postup na mistrovství Evropy?

„Na EURO se nepostupuje každý den, nějaké oslavy proběhly. Všechno ale v rámci mezí, věděli jsme, že nás čeká ještě další zápas. Jako reprezentace jsme hodně pod dohledem, nemůžeme si dovolit, abychom postup zahodili zápasem, na který bychom přijeli nepřipravení.“

Slouží jako varování duel se Severním Irskem, kde jste o poločase prohrávali 0:3?

„Rozhodně nechceme o poločase sedět v kabině, koukat na sebe a mít výsledek jako se Severním Irskem. Přistoupíme k tomu s maximálním nasazením, půjdeme do zápasu jako do každého jiného kvalifikačního utkání.“

Bude divné hrát skoro před prázdným hledištěm?

„O to bude těžší si hlavy na zápas připravit. Žádný fotbalista není rád, když hraje před prázdnými tribunami, vždycky je samozřejmě lepší, když se na stadionu vytvoří pořádná atmosféra. Ale víme dopředu, že to bude takhle. Ještě si v kabině řekneme, že to nesmíme podcenit. Nechceme, aby se nám stalo, že po poločase budeme něco dohánět.“

Doma jste Bulharsko porazili 2:1. Očekáváte podobný průběh utkání?

„Je těžké dopředu říct, jak to bude vypadat. Od té doby vyměnili trenéra, můžou zkusit jinou taktiku. První zápas hráli víceméně na brejky s rychlými, nebezpečnými hráči směrem dopředu, na to se určitě podíváme. Ale může se stát cokoliv. Třeba nás tentokrát budou napadat nahoře, budou si chtít zvednout sebevědomí a vyhrát. Musíme být připravení na všechno.“

Těšíte se, že poprvé nastoupíte v netradičních zelených dresech?

„Dresy jsou velmi zajímavé, kontroverzní. Autor tohle asi zamýšlel, mezi lidmi budily hodně emocí a vášní. Možná nám to pomohlo – víc se řešily dresy, než zápas s Kosovem. Víme jakou pro nás měl důležitost, a na nás nebyl takový tlak.“

Bulhaři mají zavřený stadion kvůli rasistickým urážkám z utkání s Anglií. Vnímáte podobné problémy i u českých fanoušků?

„Když se podívám, jak u nás probíhají zápasy, tak si nevybavuju, že bychom měli s fanoušky takové problémy. Lidé fandí většinou dobře a slušně. Samozřejmě až na nějaké výjimky, tomu asi nejde zabránit.“