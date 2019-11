Bulharsko - Česko. Šilhavý: Hráči si říkají o nominaci na Euro | iSport.cz

PŘÍMO ZE SOFIE | Česko má za sebou oslavy postupu na mistrovství Evropy, v Bulharsku už nemá šanci změnit pozici ve skupině. Domácí naopak vědí, že se z kvalifikace na šampionát neprobojují. Navíc se bude hrát na (téměř) prázdném Národním stadionu Vasila Levského, jelikož bulharští fanoušci se v duelech s Kosovem a s Anglií – jemně řečeno – nechovali podle bonmotu. Kvůli opakujícímu se rasismu jim UEFA stánek v Sofii zavřela. „Pro fotbal to není dobré. Občas se takové zápasy hrají v přípravě, kdy nepřijde hodně lidí, nebo v zahraničí. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Kontakt s diváky je důležitý, ale my se s tím musíme vyrovnat a zápas zvládnout,“ vybízí své svěřence trenér Jaroslav Šilhavý.

A je tu ještě jedna velká motivace. Především pro hráče, kteří nepatří mezi stabilní základní sestavu. Výkonem mohou kouče upozornit, že na šampionát patří. „Každý jedinec si svým výkonem říká o nominaci. Ať v reprezentaci, nebo v klubu,“ s vážnou tváří praví Šilhavý.

Sáhnete proti Bulharsku do sestavy, která vybojovala proti Kosovu postup na EURO?

„Ano, nebude stejná jako v Plzni. Změny nastanou. Nicméně nechci odhalovat, zda bude hrát ten nebo ten, v tuhle chvíli sami hráči sestavu neznají.“

Tak jinak: bude změn podobně jako v přípravném duelu proti Severnímu Irsku? A poučil jste se z obměny téměř celé jedenáctky?

„Nedá se říct, že bych se poučil. Chtěl jsem to tak udělat, výsledek jsme viděli a zprávy, které jsme chtěli dostat, jsme dostali. Platí, že změny budou.“

Začíná utkáním proti Bulharsku boj širšího kádru o nominaci na Euro?

„Úplně tak to není, průběžně se stále něco tvoří, vyvíjí. Jsme na nějaké cestě. Nicméně každý jedinec si svým výkonem říká o nominaci. Ať v reprezentaci, nebo v klubu.“

Jak je těžké motivovat hráče na zápas, ve kterém vlastně o nic nejde? Česko má jistý postup na mistrovství Evropy, Bulharsko smůlu.

„Nebude to jednoduché, obzvlášť po výsledku proti Kosovu. Navíc se bude hrát před prázdným stadionem. Čeká nás ovšem poslední kvalifikační zápas, nechceme k němu přistoupit lehkomyslně. Hráči si to uvědomují a přistoupí k tomu na sto procent. Jako profíci. Proto věřím, že předvedeme kvalitní fotbal.“

Ovlivní ráz utkání prázdný stadion v Sofii, který UEFA zavřela Bulharsku za rasistické projevy při domácích duelech s Kosovem a především proti Anglii?

„Pro fotbal to není dobré. Občas se takové zápasy hrají v přípravě, kdy nepřijde hodně lidí, nebo v zahraničí. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Kontakt s diváky je důležitý, ale my se s tím musíme vyrovnat a zápas zvládnout. Osobně si nevzpomínám, že bych hrál před prázdným hledištěm. Možná v Portugalsku, v přípravných zápasech na soustředění v Algarve, kde skoro nikdo nebyl. To jediné mi utkvělo v paměti. Ale možná přijdou děti, bylo by to jen dobře.“

V tuzemsku se bude v neděli připomínat třicet let od sametové revoluce. Nakolik je to pro vás osobně významné datum?

„Pamatuji se, co se tenkrát stalo. Byl jsem u toho jako aktivní hráč. Že zápas s Bulharskem vyšel na tohle slavné datum, je zvláštní. Vzpomínka bude o to silnější. Vzpomínám, že cestou na utkání s Vítkovicemi svaz zrušil celé kolo. Byl jsem hráčem Rudé hvězdy Cheb. Za týden jsme s Pavlem Řehákem, tehdejším kapitánem Slavie, vystoupili a vyjádřili souhlas s demonstrací.“