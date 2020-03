EURO 2021 | Češi, kterým prospěje odklad EURO: obr z Polska, mladíci i marodi Slavie | iSport.cz

Čeští fotbalisté, kterým by roční odklad mistrovství Evropy mohl pomoct do národního týmu • FOTO: Koláž iSport.cz Odsun EURO 2020 na příští léto? Zkusili jsme se na tento fakt podívat optikou osmi fotbalistů, kteří přeložením turnaje mohou z různých důvodů profitovat životní šancí v podobě reprezentační pozvánky od trenéra Jaroslava Šilhavého. Do kategorie námi vybraných hráčů spadají mladíci, kteří mezitím mohou „dozrát“, zranění hráči, kteří budou vděčni za každý týden navíc, a taky borci na hraně širšího kádru, kteří budou mít někoho na soupisce přeskočit. Objeví se někdo z nich na šampionátu?

Adam Hložek (17 let, Sparta) Názor Sportu: Už od podzimu by měl být stabilním členem reprezentace. Ne proto, že je mladý, ale proto, že na to jednoduše má. Pokud by navíc odešel do Lipska, které ho údajně bedlivě sleduje, může to jeho herní vývoj ještě urychlit. Trenér Julian Nagelsmann umí mladé borce zlepšovat. Bilance v této sezoně: 26 soutěžních zápasů/5 gólů/8 asistencí

Tomáš Petrášek (28 let, Raków) Názor Sportu: Fotbalově dozrál později než většina vrstevníků, ale to nevadí. V Polsku si udělal výtečné jméno, patří mezi nejlepší stopery ligy. Údajně má o dvoumetrového obra velký zájem sparťanský taktik Václav Kotal. Ke všemu: střed obrany byl v posledních letech gordický uzel reprezentace. Bilance v této sezoně: 27 soutěžních zápasů/5 gólů/0 asistencí

Pavel Bucha (22 let, Plzeň) Názor Sportu: V podzimní části sezony roztáhl křídla v Mladé Boleslavi, po zimním návratu do Plzně se ihned zařadil do základní sestavy. Kreativní fotbalista výkonnostně roste a hlasitě si říká o první nominaci do áčka. Šilhavý ho na jaře opakovaně naživo sledoval, takové typy v týmu nemá. Bilance v této sezoně: 29 soutěžních zápasů/10 gólů/8 asistencí

Michal Sadílek (20 let, Eindhoven) Názor Sportu: Pár týdnů byl v pracovní neschopnosti, ale už je fit. Před uzamčením holandské ligy byl dvakrát na lavičce PSV. Do reprezentačního áčka patří. Co je na něm nejlepší? Univerzálnost. A to se vždycky hodí. Může hrát na kraji defenzivy, ale i ve středu zálohy. Další ideální voják pro Šilhavého. Bilance v této sezoně: 26 soutěžních zápasů/1 gól/2 asistence

David Hovorka (26 let, Slavia) Názor Sportu: Kdyby se tento moderní stoper na podzim vážně nezranil, pravděpodobně by nastupoval v základní sestavě po boku Ondřeje Čelůstky. Místo chybujícího Marka Suchého tehdy totiž zaujal Jakub Brabec. U Hovorky je to jednoduché: pokud se uzdraví a v příští sezoně dostane zpátky do formy, má velkou šanci. Bilance v této sezoně: 15 soutěžních zápasů/0 gólů/1 asistence

Petr Ševčík (25 let, Slavia) Názor Sportu: Absolutní prototyp hráče pro náročný evropský fotbal splňující ta nejpřísnější měřítka, opak Josefa Hušbauera a střední záložník, kterého chcete mít v týmu. Ševčík je neustále v pohybu, pracuje na obrovském prostoru a rozumí si s míčem. Debutoval v klíčovém utkání proti Kosovu, své místo si bude upevňovat. Bilance v této sezoně: 23 soutěžních zápasů/3 góly/10 asistencí

Jan Matoušek (21 let, Jablonec/Slavia) Názor Sportu: Kdyby jej nebrzdily zdravotní problémy, mluví se teď o Matouškovi v souvislosti s reprezentací minimálně stejně jako o Pavlu Buchovi. Do ligy vlétl jako velká voda, otázkou je, kam jeho kroky povedou v létě. Kdyby se zapracoval do sestavy Slavie, jeho naděje by vzrostly. Má totiž cennou vlastnost: umí sám rozhodovat zápasy. Bilance v této sezoně: 18 soutěžních zápasů/6 gólů/3 asistence