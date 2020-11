Nominace na EURO podle Sportu: 4 útočníci i mládí. Kdo bojuje o místo?

Gólová radost Zdeňka Ondráška po gólu do sítě Slovenska v Lize národů • Pavel Mazáč / Sport

Kdo se může vejít do české nominace na fotbalové EURO v roce 2021? • Koláž iSport.cz

Za 205 dní nastoupí Česko k prvnímu zápasu na EURO proti Skotsku. Trenér Jaroslav Šilhavý má tedy ještě relativně spoustu času na střádání informací a třídění myšlenek, než krátce před vstupem na šampionát učiní důležité (a pro někoho bolestné) rozhodnutí. Než definitivně vytvoří třiadvacetičlennou nominaci. Kostra stojí, ale zároveň se mu do přízně během slušně zvládnutého reprezentačního podzimu natlačili (staro)noví adepti. Kdo bude v červnu v reprezentačních barvách kočovat po Evropě? V článku pro iSport Premium zjistíte, jak by nominaci poskládal Deník Sport.

Kdyby měl teď hlavní reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý udělat nominaci na EURO, asi by většinu z třiadvaceti kolonek bez váhání vyplnil. Během více než dvouleté mise u elitního mužstva v zemi našel osu, o níž se může opřít, má hráče, jimž věří. Skládání mužstva ale jednoduché nebude. Na některé borce, kteří se do kádru derou, čeká smutné odmítnutí. Tuhá bitva o místa v nominaci se dá čekat mezi stopery, křídly nebo útočníky.

Kontinentální šampionát začíná za více než půl roku, je jasné, že do té doby se může stát leccos. Zvlášť v současné době, kdy se svět stále neumí vypořádat s koronavirou pandemií. Navíc národní tým už v březnu absolvuje vstup do kvalifikace MS, kde se také mnohé ukáže. Nicméně nominace na vrchol předchozího kvalifikačního cyklu se i tak rýsuje, deník Sport ji dal dohromady.

Mezi brankáři se jeví situace poměrně jasně. Už neplatí, že se o tři fleky perou čtyři gólmani. Tomáš Vaclík, Jiří Pavlenka a Ondřej Kolář mají mnohem pevnější postavení než Tomáš Koubek, který přestal v Augsburgu chytat. Tady v tuhle chvíli není co řešit.

Podobné je to na pravém kraji obrany. Vladimír Coufal s Pavlem Kadeřábkem pojedou stejně jako levý bek Jan Bořil. Kdo na tuhle pozici k němu?

Filip Novák momentálně trpí nuzným vytížením ve Fenerbahce. Na podzim odehrál zatím jen čtyřicet ligových minut, proto se na posledním srazu výrazněji přihlásil o pozornost Aleš Matějů, byť hraje „jen“ druhou italskou ligu za Brescii. Momentálně vypadá lépe rozehraný a dostal přednost v obou zápasech Ligy národů proti Izraeli a Slovensku. Blíž je nyní on. V očích Sportu a zřejmě i Šilhavého.