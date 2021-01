EURO po celé Evropě? Šéf Bayernu prozradil, že je ve hře zásadní změna

Gólová radost Zdeňka Ondráška po gólu do sítě Slovenska v Lize národů • Pavel Mazáč / Sport

Fotbalové mistrovství Evropy, které bylo po vypuknutí pandemie loni o rok odloženo, by se místo původních 12 zemí mohlo letos kvůli koronaviru uskutečnit jen v jednom státě. Podle výkonného ředitele Bayernu Mnichov Karla-Heinze Rummeniggeho o tom uvažuje předseda UEFA Aleksander Čeferin.

Euro se mělo loni konat od 12. června do 12. července a poprvé v historii ho mělo hostit 12 zemí. Po vypuknutí pandemie však bylo odloženo. Začít by mělo 11. června a hostit by ho měly Glasgow, Dublin, Bilbao, Amsterdam, Kodaň, Mnichov, Řím, Petrohrad, Bukurešť, Budapešť, Baku a Londýn.

Podle Rummeniggeho však UEFA zvažuje kvůli koronavirové situaci v Evropě další změny v podobě turnaje, kde se představí i česká reprezentace. „Nesmíme zapomenout, že nápad na dvanáct hostitelských zemí se zrodil v době, kdy tady nebyl koronavirus,“ řekl funkcionář Bayernu listu Münchner Merkur.

„Ale vím, že předseda UEFA Aleksander Čeferin, který je velmi opatrný, co se koronaviru týče, uvažuje o tom, jestli by s ohledem na okolnosti nebylo lepší uspořádat turnaj jen v jedné zemi. Samozřejmě se všemi nutnými hygienickými opatřeními,“ prohlásil Rummenigge.

UEFA by měla o osudu šampionátu jednat v březnu. Podle Čeferinova prohlášení z minulého týdne bude rozhodující, jak v jednotlivých hostitelských zemích bude postupovat očkování.