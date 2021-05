Mlha kolem Koláře a EURO, experti se neshodnou: Jednička, nebo parťák?

Tak trochu časovaná bomba, která již několik měsíců doutnala, nebo opravdu až aktuální vyústění pošramoceného zdravotního stavu? Česko se při debatách o absenci brankáře Ondřeje Koláře v nominaci na EURO rozdělilo na dva názorové proudy. Jeden tvrdí, že opoře Slavie by se na turnaj jako trojce nechtělo, i kdyby nebyla zraněná. Ta druhá si zase myslí, že Jaroslav Šilhavý z něj měl vzhledem k jeho formě a rozpoložení konkurentů udělat jedničku. Předešlo by se spekulacím.

Téma, které v českém fotbalovém prostředí dlouho rezonovalo, nechtěně rozčísnul Jaroslav Šilhavý minulý pátek.

Respektive načal ho už Ondřej Kolář svým vyjádřením po vítězném finále MOL Cupu, kdy poprvé nahlas připustil upřednostnění odpočinku před EURO, ale reprezentační trenér při rozhovorech s novináři pak celou záležitost posunul do ještě větší mlhy.

„Popravdě mě tím trošku překvapil. Měli jsme v plánu ho nominovat, ale musíme si promluvit, jak to myslí a jak na tom je, protože to bylo nešťastné vyjádření a v úterý musí být jasno,“ řekl tehdy.

Na nominační tiskovce už kouč vysvětloval, proč nakonec místo Koláře povolal olomouckého Aleše Mandouse.

„Má za sebou těžké zranění, z něj se rychle dostal. Dochytal velmi dobře sezonu, o to víc nás mrzí, že vyjádřil obavy o své zdraví, a řekl nám, že ani není úplně připravený. Moc toho nenatrénoval a nakonec bylo rozhodnutí takové, že se Ondra dá do kupy, aby byl připravený na příští sezonu. Na EURO by nebyl úplně stoprocentní, proto zůstane doma,“ uvedl.

Zda by hvězda Slavie aspirovala na pozici brankářské jedničky, Šilhavý komentovat nechtěl. Jenže právě tady je celý středobod problému.

Není totiž tajemstvím, že v brankářské hierarchii je před Kolářem jak Tomáš Vaclík ze Sevilly, tak Jiří Pavlenka z Brém. V posledních měsících nic nenasvědčovalo tomu, že by se něco mělo změnit.

Vždyť taky čerstvý mistr české ligy odchytal v nároďáku jediné utkání, a to v listopadu 2019 v Bulharsku (prohra 0:1), od té doby ani poločas. Ani minutu.

A že by se zrovna teď realizační tým, který razí konzervativnější přístup,