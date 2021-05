Nominace Walesu na EURO: Gareth Bale nechybí, Robson-Kanu ano

„Musel jsem udělat několik těžkých rozhodnutí a někteří kluci byli pochopitelně zklamaní. Bohužel ale máme prostor jen pro 26 šťastlivců. Kdybych jich mohl vzít 31, bral bych všechny, ale bohužel to nejde,“ řekl Page BBC.

Talentovaný Colwill, který si zatím šest startů v dresu druholigového Cardiffu, může prožít debut v seniorské reprezentaci.

„Je jako závan čerstvého větru. Udělal na mě dojem. Má něco, co jsme ve středu hry dosud ještě neměli. Může hrát na pravé straně, v útoku a také v záloze, což je velký bonus,“ uvedl trenér Page.

Wales bude obhajovat na ME překvapivé semifinále z roku 2016. Před pěti lety vyřadil například Severní Irsko nebo Belgii. Vypadl až s pozdějším vítězem Portugalskem. „Rádi bychom zopakovali to, co se nám podařilo v roce 2016, nicméně jsme realisté. Je to jiný tým a jiný turnaj. Bude to obtížné, ale věříme vlastním schopnostem a uděláme vše pro to, abychom byli úspěšní,“ slíbil kapitán Bale.

Ještě před vstupem do turnaje čeká Wales 2. června přípravný zápas s Francií a o tři dny později další s Albánií. Do mistrovství Evropy vstoupí Pageovi svěřenci 12. června v Baku utkáním se Švýcary.

Konečná nominace Walesu na fotbalové mistrovství Evropy (11. června - 11. července):

Brankáři: Wayne Hennessey (Crystal Palace), Danny Ward (Leicester City), Adam Davies (Stoke City),

Obránci: Ben Davies, Joe Rodon (oba Tottenham Hotspur), Connor Roberts, Ben Cabango (oba Swansea City), Chris Gunter (Charlton Athletic), Ethan Ampadu (Chelsea), Chris Mepham (Bournemouth), James Lawrence (St. Pauli/Něm), Neco Williams (Liverpool), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United)

Záložníci: Jonny Williams, Rubin Colwill (oba Cardiff City), Daniel James, Dylan Levitt (oba Manchester United), Aaron Ramsey (Juventus/It.), Joe Allen (Stoke City), Harry Wilson (Liverpool), David Brooks (Bournemouth), Joe Morrell (Luton Town), Matt Smith (Manchester City),

Útočníci: Gareth Bale (Real Madrid), Kieffer Moore (Cardiff City), Tyler Roberts (Leeds United)