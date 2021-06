Jankto o EURO: Žádný zanďour. Budeme chtít hrát jako proti Belgii

Věří si. Záložník českého týmu Jakub Jankto vyhlíží úspěch českého týmu na EURO. Slibuje, že národní mužstvo nebude hrát na přehlídce evropské elity ustrašeně, ale aktivně a útočně. V Sampdorii prožil dobrou sezonu, síly má. „I s přáteláky je to do finále devět zápasů, to už nějak zvládneme,“ směje se Jankto. Už bez nadsázky dodává: „Dáme do toho maximum, uvidíme, co z toho bude.“

Ale už základní skupina nebude jednoduchá, co?

„Proti Skotsku a Anglii hrajeme venku, tím se hned dostáváme do nevýhody. Pak tam máme ještě vicemistry světa Chorvaty. Na to se ale nesmíme dívat, do každého zápasu půjdeme s tím, že ho chceme vyhrát. Nebudeme hrát na remízy nebo zanďoura. Chceme ze skupiny vyjít s pozitivním hlediskem, ukázat, co umíme. Můžete hrát celý zápas ve vlastním vápně na 0:0, ale myslím, že to nikoho nebaví. Ani diváky. To může být změna. Česká repre se bude snažit projevit dobrým způsobem a hrou. To už jsme ostatně prokázali v předešlých zápasech proti silným týmům.“

Zníte odhodlaně.

„Věřím si, každý zápas chci zápas. Je to turnaj, hraje se každé tři dny, může se stát cokoliv.“

Z českého týmu ale mistrovství Evropy zažili jen čtyři hráči. Nemůže vás nezkušenost s velkým turnajem trochu limitovat?

„Dobrý postřeh. Na EURO podle mě záleží i na tom, jak jste v uvozovkách vyčůraní a jak přistoupíte k zápasu. Například Italové jsou turnajové mužstvo, hrají ho strašně dobře. Když povedou 1:0, tak se z poslední půlhodiny odehraje třeba jen deset minut. My tohle tolik nemáme, trošku nám to bude chybět. Ale jdeme do toho otevřeně. Jdeme si to rozdat padesát na padesát. Budeme presovat, běhat a určitě chceme předvést stejné výkony jako proti Anglii a Belgii.“

Posiluje vaše sebevědomí také uplynulá sezona, v níž jste za Sampdorii Janov pravidelně hrál a vstřelil šest gólů?

„Co se týče statistik, byla to moje nejlepší sezona. Jsem hodně spokojený s vytíženým i s tím, jak jsme hráli. Myslím, že je to hodně zásluha trenéra Ranieriho, který bohužel odchází. Měli jsme velice kvalitní kádr, šestnáct hráčů mohlo být v základu, točili jsme se. Kdo zrovna neměl formu, nehrál. Já toho odehrál hodně, byla to povedená sezona. Budu na to chtít navázat na EURO.“

Už v pátek vás čeká přátelský zápas s Itálií. Berete ho specificky, když v téhle zemi několik let hrajete?

„Známe se s pár klukama, s nimiž mám stejného agenta. Ale je to přátelský zápas. Kdyby se hrálo už EURO, bylo by to vyhecovanější. Utkání proti Itálii a Albánii slouží k tomu, abychom se dobře připravili. Výsledek není tak podstatný, chceme si hlavně vyzkoušet pár věcí.“

Jaká je síla současného italského mužstva?

„Mají velice zajímavý tým, protínají se zkušení hráči s novou generací. V obraně jsou Chiellini a Bonucci, za mě je to asi nejlepší stoperská dvojice. Hrají spolu už asi deset let. Mají fakt dobrý tým, který je podle mě na úrovni Anglie nebo Belgie, ne-li lepší. Bude to pro nás velice dobrá prověrka. Jsem přesvědčený o tom, že nebudeme mít pět šest šancí jako v jiném utkání. Budeme mít dvě tři příležitosti, oni brání opravdu skvěle.“

Tomáš Souček se nechal slyšet, že v reprezentaci teď vy dva těžíte ze souhry z mládeže ve Slavii. Umíte ho centrem najít. Potvrdíte to?

„Je to tak. Spolu jsme prošli prakticky celou mládeží Slavie až skoro do osmnácti let. Není to náhoda. Vždycky si to říkáme, cvičíme to. Jsou to připravené standardky.“

Co říkáte na progres Adama Hložka, který dal naposledy za Spartu čtyři góly v jednom zápase?

„Teď s námi netrénujeme, protože má menší zdravotní komplikace. Je pecka, když dá čtyři góly za zápas. Jsem rád, že tu vyrůstá takový talent. Doufám, že v tom bude pokračovat. Věřím, že se může stát skvělým světovým útočníkem, jakými jsou třeba Džeko nebo Higuaín.“

Jak moc vás zasáhlo vážné zranění Lukáše Provoda, který přišel o EURO?

„Je mi to líto. Takové věci se stávají. Snad se dá brzy do kupy a třeba nám pomůže v kvalifikaci na mistrovství světa v Kataru.“