Komňacký: Nejde, aby Hložek byl jen do počtu. V útoku nevidím zabijáka

Rébus, koho vybrat do sestavy na velkém turnaji, řešil po boku Michala Bílka jako jeho asistent na EURO 2012. Zkušený trenér František Komňacký umí odhadnout, jak teď pracuje štáb kolem hlavního stavitele národního mužstva Jaroslava Šilhavého. „Věřím, že vybere sestavu, která bude pro tým nejprospěšnější,“ míní Komňacký. Cítí, že Adam Hložek nebude jen do počtu.

Jak moc je reprezentační trenér na startu finální přípravy před EURO rozhodnutý o sestavě?

„Samozřejmě kostru mužstva má v hlavě dlouho dopředu. Ale určitě se najde pár míst, na která má víc kandidátů. V tom relativně dlouhém období přípravy ho mohou hráči přesvědčit, že tam patří zrovna oni. Rozhodují i další aspekty – například fakt, proti kterému soupeři hrajete nebo jak vám daný hráč zapadá do koncepce. Tohle může být na každý zápas jiné.“

Může hráč, s nímž se třeba tolik nepočítá, vylétnout během kempu a přátelských zápasů až do základní sestavy?

„Ano. Zvlášť třeba ten, kterého během sezony nemáte tolik na očích a vidíte ho v klubu třeba jen jednou dvakrát naživo. Může se stát, že na závěrečném soustředění na sebe někdo takhle upozorní, a vy si pak sami řeknete, že má fazonu a že ho využijete.“

Vás takhle upoutal před mistrovství Evropy v roce 2012 záložník Vladimír Darida, že? V reprezentaci tehdy začínal a pak hrál ve čtvrtfinále proti Portugalsku v základní sestavě.

„To je přesně ten případ. My jsme o něm věděli, Michal Bílek ho sledoval. Ale až na tréninku jsme jasně viděli, jak je pohyblivý, jak si ví rady v každé situaci, jak se pořád nabízí, jak má dobrou střelu. Pak nebyl problém ho zařadit místo hráčů, kteří byli v týmu i delší čas.“

Teď může být českým žolíkem Adam Hložek. Souhlasíte?

„On se samozřejmě nabízí. Adam je tak výrazný talent, že asi úplně nejde, aby tam byl jen do počtu. Pak se může hovořit o tom, že je to talent, který tu dvacet let nebyl, a trenéři ho ani nezkusili. Záleží na okolnostech, například na tom, jak se bude skupina vyvíjet. Ale důvěřoval bych Jardovi Šilhavému, věřím, že vybere sestavu, která bude pro tým nejprospěšnější.“

Vidíte v české sestavě jako nejproblematičtější pozici stoperů?

„Když se podívám na všechny řady, řekl bych, že v brance nebudeme mít problém. Léta máme gólmany, kteří jsou na nadprůměrné evropské úrovni. I v záloze jsme konkurenceschopní s nejlepšími. V obraně nejsou tak výrazné typy, nemůžeme říct, že je neprostupná. Vyloženě špičkové stopery momentálně nemáme.“

A útok?

„I když Patrik Schick je u nás momentálně nejlepším hroťákem, myslím, že ani on není top útočníkem na mistrovství Evropy. Řekl bych, že i na téhle pozici nás bude trochu pálit pata. Nevidím v kádru takového zabijáka, který by byl schopen zápasy rozhodovat.“