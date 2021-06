Chytrý: Větší zklamání než ve Wembley. Jak to vypadá se stopery?

Nevrátili jste se bezduchým výkonem do Wembley v roce 2019? Tehdy jste po podobně pasivním představení podlehli Anglii vysoko 0:5.

„Souhlasím, hráli jsme špatně. Výsledek i hra evokovaly vzpomínku na zápas ve Wembley. V Boloni to ale bylo o to větší zklamání, jelikož od duelu v Anglii jsme s týmem odvedli kus poctivé práce. Hráli jsme zápasy jiným způsobem, v jiné kvalitě. Itálie se nepovedla, po zásluze jsme prohráli vysokým rozdílem.“

Proč se návrat do hluboké minulosti konal?

„Nezačali jsme špatně, úvodní desetiminutovka byla aktivní, hráli jsme s míčem, měli jsme dobrý pohyb. I nějaké možnosti, kdy jsme se dostali do šestnáctky. Po centru jsme měli i šanci. Abych to zjednodušil, za poslední měsíce a roky jsme největší progres udělali v aktivitě a vysokém presinku. To nás zdobilo. Proti Itálii jsme si chtěli vyzkoušet některé věci ve hře s míčem, jelikož to je to nejtěžší. Včetně výstavby hry odzadu, přes gólmana, dostat se kombinací až nahoru. Jenže v těchto situacích jsme nebyli kvalitní. Každá chyba nás stála hodně fyzických sil, ale také hodně herního sebevědomí. Potom jsme se propadli do pasivního alibi. Ve Wembley jsme byli ustrašení jako celek, v Boloni jsme odešli ze zápasu úplně sami. Vstřelili jsme si dva vlastní góly, situace jsme řešili špatně. Postupně se naše rozpadla, vítězila pasivita, začali jsme se schovávat.“

V utkání se zranil stoper Ondřej Čelůstka, další z party středových obránců, Tomáš Kalas, je také zraněný. Jak to hodláte řešit?

„Sledujeme jejich zdravotní stav. Podle zprávy od lékařů se rozhodneme, jaká budeme muset přijmout opatření.“

Jste v kontaktu s někým z náhradníků?

„Zatím pracujeme s verzí, že to kluci zvládnou. Čekatelé na případnou donominaci vědí, aby program dovolené uzpůsobili tomu, že se takové věc může přihodit. Vědí, v jakém režimu se mají udržovat, aby byli použitelní.“

Uvažujete o stažení Alexe Krále do stoperské formace?

„Je to varianta, nezapomínejme ani na Tomáše Holeše, který na stoperu hrál ve Slavii. Dokonce v evropských pohárech. Jde ovšem o alternativní varianty. Nejradši bychom byli, kdyby stopeři byli zdraví a k dispozici.“

Nebylo by přece jen smysluplnější více přemýšlet o alternativní variantě vzhledem k nedobré formě klasických stoperů?

„Vaší otázce rozumím, nicméně naše úvahy vychází z faktu, že Kalas, Čelůstka a Brabec odehráli nejtěžší utkání s Anglií a Belgií. A obstáli. V tříletém horizontu jsme na něčem pracovali, na určitých automatismech, které fungovaly. Proto bychom neradi na základě jednoho nepovedeného utkání hledali před velkým turnajem novou stoperskou dvojici. Každopádně jde o dilema mezi aktuální sportovní formou a návyky, potažmo prací během uplynulých měsíců. Riziko rozhodnutí je nás. Buď bude dobré, nebo špatné.“