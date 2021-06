Čelůstka: Mediální kritiku moc nesleduju. Výhra je psychická vzpruha

Vítězství 3:1 – to je to hlavní, co po Albánii rezonuje z českého nároďáku. Byť chyb stále bylo dost a soupeř se z branky mohl radovat více než jednou, o pozitivní výsledek, který reprezentaci naladí na odlet na EURO, šlo především. „Tohle jsme potřebovali, můžeme se od toho odpíchnout,“ hlásil stoper Ondřej Čelůstka, který v generálce přidal třetí pojišťovací trefu hlavou po Peškově standardce.

Zvedli jste si po Itálii sebevědomí?

„Takhle jsme si to představovali, podali jsme o dost lepší výkon. V Itálii to vůbec nebylo podle našich představ, takže takový výsledek je pro nás pozitivní. Před blížícím se odjezdem na turnaj je to psychická vzpruha. Musíme na ten výkon navázat hned proti Skotsku a ukázat se v co nejlepším světle. Dnes se to povedlo, nebudeme skákat do nebes, ale budeme na tom chtít stavět.“

Zase jste tam měl nějaký zdravotní problém, o co šlo a jak to vypadá?

„Není to žádné drama. Dostal jsem na achilovku, ale myslím si, že budu se schopný se hned zapojit do tréninkového procesu a normálně se připravovat na turnaj.“

Trenér chválil stoperskou dvojici, jak se vám s Tomášem Kalasem hrálo?

„Myslím, že jsme si vyhověli. Hodně jsme spolu mluvili, často se zajišťovali, protože jsme to hráli vzadu otevřeně jeden na jednoho. V některých fázích zápasu to takhle chceme hrát a zvládli jsme to slušně. Teď už na to jen navázat.“

Vnímáte, jak média, fanoušci i experti kriticky řeší právě formu středních obránců?

„Tohle já nějak extra nesleduju, snažím se soustředit hlavně na sebe. Tento zápas nám pomohl, protože v Itálii to nebylo ono. Hlavně opravdu budeme chtít navazovat na dnešek a od toho se odpíchnout. A je úplně jedno, v jakém budeme rozestavení nebo personálním složení. Důležité je udělat maximum pro to, ať každý předvede co nejlepší výkon.“

A třeba dát gól, jako se to povedlo vám.

„Po dlouhé době jsem si udělal radost potvrzovacím gólem. Potvrdilo se, že tady doma na Spartě se mi hraje dobře, tím to pro mě samozřejmě bylo lepší.“

Když jste mluvil o tom otevřeném stylu, čekáte od Skotska podobnou hru jako od Albánie?

„Asi ano. Ukázali, že jsou velice nepříjemní, šikovní, vpředu mají fakt dobré hráče. Útočník Cikalleshi dal neuvěřitelný gól... Několikrát jsem proti němu nastoupil v Turecku, takže jsem věděl, že je to výborný útočník se skvělým zakončením. Bohužel zase vytáhl eso v rukávu. Nebylo to proti Albáncům nic jednoduchého, ale aspoň to byl velice dobrý test. Skotsko je podobný tým, možná o něco malinko ještě lepší a nepříjemnější. Proto bude třeba být dobře postavený a organizovaný. A pak už jen věřit, že to s naší kvalitou zvládneme vítězně.“

Potěšila vás hrstka fanoušků na tribunách?

„Děkuju za tuto otázku! Pro nás je to s klukama hodně důležité, bavíme se o tom, vždycky si přejeme, aby přišlo co nejvíce lidí. Prázdný stadion je smrt fotbalu. Lidi byli super, fandili nám, jen si můžu nejen já přát, aby jich za námi nějak přijelo co nejvíc i na EURO a byla tam dobrá atmosféra a kulisa.“