Šilhavý po Albánii chválil stopery: Skvělý zápas. Co sestava na EURO?

Těší vás výhra nad Albánií?

„S výkonem v prvním poločase můžeme být spokojení. Měli jsme tam tři nebo čtyři úplně vyložené šance, ale bohužel jsme nedali. Pak jsme do šatny inkasovali gól, ale ve druhém poločase jsme to zvládli. Po zápase v Itálii můžeme být spokojení, posune nás to v přípravě i motivačně směrem k prvnímu zápasu na EURO se Skotskem.“

Vyčtete Jakubu Janktovi zahozené šance?

„Určitě to mohlo být lepší, náskok by nás zklidnil a druhý poločas jsme mohli odehrát možná jinak. Může poděkovat klukům vzadu, že hráli velice dobře, hlavně stopeři. Měli to jeden na jednoho, nebylo to pro ně vůbec jednoduché. Soupeř nás prověřil, měl tam skvělé útočníky. Kluci tam hráli jeden na jednoho při našem vysokém presinku a zvládali to. Zaslouží pochvalu.“

Pomohl vám zápas při uvažování o základní sestavě na EURO?

„Teď je to ještě hodně čerstvé. Něco jsme zkoušeli v Itálii, něco teď tady. Už se u našich hráčů srovnává deficit po dovolených a nástupu na soustředění. Dneska nám to výkon hráčů potvrdil. Trošku nás to při rozhodnutí o sestavě posunulo. Zbývá ale ještě pět dnů do prvního zápasu, máme nějakých pět tréninků a stát se může cokoliv. Nikdo to zatím nemá úplně jisté, že bychom mu mohli dneska říct, že bude v základní sestavě. Je tady 26 hráčů, všichni pracují dobře.“

Jste oproti utkání v Itálii klidnější?

„Musím přiznat, že mě to uklidnilo. Neřekl bych, že je všechno v pořádku, to určitě ne. Ale rozdíl tam byl oproti zápasu v Itálii patrný. To je velmi dobré zjištění, věřím, že pár dní a další tréninky nám to pomůžou vyladit ještě lépe, abychom byli připravení na Skoty.“

Chválil jste stopery, ale nebylo tam okének v obraně až příliš?

„Je brzy po zápase, analýzu budeme dělat zítra. Stopeři odehráli skvělý zápas, za tím si stojím. Soupeř se také dostal do šancí, ale nebylo jich mnoho. Hráči soupeře hrají v kvalitních ligách. Znovu říkám, že kluci vzadu to neměli jednoduché, navíc na defenzivě se podílí celý tým. Hráli jsme nahoře vysoký presink, o to je to pak pro stopery horší. Hráli tam jeden na jednoho, nesměli udělat chybičku a zvládli to.“

Pochválíte spolupráci Masopusta a Coufala na pravé straně?

„Pochválit zaslouží nejen tihle dva hráči. Ale jejich sehranost ze Slavie je pořád vidět, že jim to zůstalo, i když teď už hraje Coufal jinde. A Lukáš Masopust? Tak bychom si představovali výkon křídelníka, který se zapojoval dopředu. Vytvářel šance, přihrál na gól a jeden důležitý dal. To je pro nás dobré zjištění.“

Potěšili vás přítomní fanoušci?

„Bylo to příjemné, i když ještě nemohlo přijít moc lidí. Jsme šťastní za každého fanouška, když pomůžou vytvořit atmosféru zápasu. Jsme rádi, uvidíme, co bude na samotném EURO, možná už tam bude smět ještě víc fanoušků, na to se těšíme.“