Svár o Hložka: základ, nebo žolík? Heinz by jej nasadil hned, Šmicer brzdí

Základ, nebo žolík, to je to, oč tu běží. Fotbalové Česko dokola řeší vysoce spornou věc. Má být Adam Hložek v zahajovací sestavě proti Skotsku v pondělním vstupním zápase EURO 2020? Půlka národa vyhrkne ano, druhá zakroutí hlavou. Rozpor je patrný i v názorech bývalých skvělých reprezentantů oslovených deníkem Sport. „Ať naskočí, až v průběhu zápasu,“ radí Vladimír Šmicer. Naopak Marek Heinz by český diamant okamžitě použil. „Proč by měl být žolíkem, jen ať hraje,“ rázně praví. V sestavě se nabízejí hned tři varianty, kam s osmnáctiletým šídlem. Podrobný rozbor najdete v článku pro iSport Premium včetně polemiky redaktorů Sportu Radka Špryňara a Michala Kvasnici.

Vysoká porážka 0:4 s Itálií a nepřesvědčivá hra jednotlivců i celého mužstva proti Albánii (3:1) v přípravě na EURO pootevřely okno pro vstup Adama Hložka do zahajovací sestavy národního týmu proti Skotsku. Debata je vyvolaná, tak se jí pojďme zúčastnit. Meritem sváru je role, kterou by měl osmnáctiletý kouzelník dostat na turnaji od Jaroslava Šilhavého.

Jedni se přiklánějí ke konzervativnější variantě střídajícího hráče, druzí by mimořádný talent Sparty okamžitě napasovali do základní sestavy. „Na Letné se dřív chodilo na Rosického, teď na Hložka. Je to komplexní fotbalista. Má v sobě něco nevšedního, používá intuitivní řešení situací. A mimochodem, na Skoty by se náramně hodil, protože je vybavený fyzicky i silově. Reprezentaci chybí výraznější kreativita v útočné zóně. Hložka bych nasadil,“ praví Julius Bielik, čtvrtfinalista mistrovství světa 1990.

Stejně to vidí i další reprezentant Marek Heinz. Paradoxně to byl on, kdo na bronzovém šampionátu v Portugalsku v roce 2004 zářil z pozice střídajícího hráče. „Když má takovou formu a kvalitu, tak nevím, proč by měl být jen žolík. Hložek měl v posledním měsíci výbornou fazonu v lize, proto si myslím, že nejen trenér, ale celý nároďák by z toho mohli těžit. Vůbec bych se toho nebál,“ říká.