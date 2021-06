Šumulikoski o Severní Makedonii: Panděv? NEJ hráč naší historie

Za jeho éry v národním týmu se to nepovedlo. Až současná generace proklouzla mezi evropskou elitu, mimo jiné po senzační výhře v Německu. Severní Makedonie se dobrovolně ocitla v područí EURO. „Žije tím hrozně moc. Hodně fanoušků se chystá přímo do Bukurešti. Objednával jsem pro známé vstupenky navíc,“ líčí Veliče Šumulikoski. Od týmu kolem veterána Gorana Panděva čeká postup ze skupiny.

Jak bude Severní Makedonie sledovat EURO?

„Bude to velké. Bary jsou nachystané v makedonských barvách, lidé budou mít na sobě dresy a šály. Bude to žít ve Skopje na náměstí i v malých městech. Každý zápas bude svátek.“

Co se bude pít?

„Pivo a hlavně víno. Pivo tam není tak dobré jako v Česku. Místní pijí hlavně Amstel, Tuborg. Panáky moc nejedou. Dávají se spíš při jídle před salátem. Pak se přechází na víno. Když se povede dobrý výsledek, bude veselo.“

Vyrazíte přímo do dějiště šampionátu?

„Lístky mám, ale záleží, jak mi to vyjde časově. Rozhodnu se na poslední chvíli. Uvažuji, že bych jel na otočku na první dva zápasy do Rumunska. Pak se hraje v Holandsku. Chtěl jsem jet, ale nevím, jestli se tam dostanu. Ve Slovácku už bude blázinec.“

V jakém formě je tým?

„Viděl jsem utkání se Slovinskem (1:1), ve kterém soupeř vyrovnával v 95. minutě. Mančaft je úplně v pohodě. Myslím, že překvapíme. Vše se odvine od prvního zápasu s Rakouskem. Věřím, že kluci vyhrají. Ale i remíza by byla na začátek dobrá. Proti Rakousku a Ukrajině máme obrovskou šanci. S Holandskem nemáte co ztratit. Můžete jen vyhrát a být hrdý.“

Kvůli zranění chybí útočník Ilja Nestorovski, který působil i ve Slovácku. Je to ztráta?

„Určitě jo, je zkušený. Vždycky když nastoupil, ať už jako střídající nebo v základu, mančaftu pomohl.“

Lídrem je sedmatřicetiletý Goran Panděv. Pořád na to má i herně?

„Takový hráč se narodí jednou za sto let. Je jednoznačně nejlepším hráčem naší historie. Je výjimečné, co dokázal. I když má roky, je hodně platný. Kdyby už neměl kvalitu, není po celou dobu v Itálii. Váží si ho tam.“

S trenérem Igorem Angelovským jste hrával, že?

„Přesně tak, v Publikum Celje. Jako hráč byl pohodový, chtěl hrát fotbal. Bylo jasné, že po technické stránce mužstvo mít problémy nebude. To, jaký byl hráč, přenesl do práce trenéra. I proto jsme na EURO.“

Na kterého z hráčů byste upozornil kromě hvězdného Panděva?

„Je tam zkušený Tričkovski, v Neapoli hraje Elif Elmas. Síla směrem dopředu je obrovská. Mužstvo je výborně poskládané. Hráči nastupují většinou v dobrých klubech. Nemělo by zůstat u jednoho postupu. Ale někdo to pak musí vzít po Panděvovi. Předpoklady má Elmas.“

Je šampionát jeho Panděvovou rozlučkou s reprezentací?

„Zatím nic neříkal. Myslím, že by mohl vydržet ještě pro kvalifikaci na mistrovství světa.“

Vy jste po sezoně svou rodnou zemi navštívil. Pracovně, co?

„Dělám si v Makedonii trenérskou licenci. Je to pro mě komfortnější kvůli jazyku. Psaní v češtině, háčky a čárky, mi tolik nejdou. Trenérem být nechci, ale jako sportovní manažer chci mít k tomu i nějaké vzdělání.“

Proč nepřivedete nějakého šikovného krajana do české ligy?

„Makedonské kluby chtějí velké peníze, což nechápu. Taky jde o to, že náš fotbal je hlavně o technice, v českém je to o běhání, důrazu. Kdyby sem někdo přišel, je rok zavařený, než si zvykne. A trpělivost ze strany trenérů a vedení moc není. Někde je potřeba přivřít oči. Vezměte si Nestorovského. Tady se neprosadil, pak šel do Itálie a už tam hraje skoro deset let. Zatím jsem nenarazil na nikoho, kdo by se do našeho týmu hodil. Nabídky mi přitom chodí každý den.“