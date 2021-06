Šilhavý před Skotskem: Nepřátelství neexistuje. Chci vyhrát. Co sestava?

Zažil tři velké turnaje. Řeklo by se, že Jaroslava Šilhavého nemůže nic rozhodit. Jenže v první dekádě tohoto století byl na třech akcích (EURO 2004 a 2008, MS 2006) „pouhý“ asistent. Nyní českou fotbalovou reprezentaci, nejsledovanější mužstvo současnosti, vede v pozici hlavního trenéra. Zkušený bard hlásí nervozitu. „Není lehká, ale větší. Je to úměrné významu zápasů, které nás čekají. Jde o vyvrcholení našeho působení v roli reprezentačních koučů,“ pravil státní trenér před zítřejším zásadním zápasem proti Skotsku (15.00). V jedné odpovědi se lehce dotkl vysoce citlivého tématu kauzy Ondřeje Kúdely.

Je EURO vrcholem vaší trenérské kariéry?

„Ano, je to vrchol, stejně tak pro ostatní kluky v realizačním týmu. Je pro mě obrovskou ctí tady být. Moc se na to těším.“

Zítra jdete na Skotsko. Během sezony se s ním potkáte už potřetí. Máte se vůbec čím překvapit?

„Předchozí dva zápasy jsem viděl jen v televizi. Jednou jsme byli odvoláni hygienou, podruhé jsem měl COVID-19. Bohužel jsem to jen nervózně sledoval u televize. Nyní to bude poprvé naživo. Věřím, že zkušenosti z těchto zápasů využijeme, abychom Skoty konečně porazili.“

Je to klíčový zápas?

„Rozhodně je velmi důležitý, hodně napoví. Ale klíčový? Pak nás ještě čekají dva těžké zápasy s favority skupiny. I tam jsou ve hře tři body. Stát se může cokoliv. Pokud bychom Skotsko nezvládli, rozhodně nic nezabalíme.“

Čistě teoreticky, stačila by vám remíza?

„Radši bych vyhrál.“

Cítíte den před utkáním lehkou nervozitu?

„Lehkou? (usměje se) Nervozita není lehká, ale větší. Je to úměrné významu zápasů, které nás čekají. Jde o vyvrcholení našeho působení v roli reprezentačních koučů. Věříme, že naši práci tady zúročíme a pokusíme se o dobré výsledky.“

Bude hrát roli, že Skotsko bude mít domácí atmosféru s dvanácti tisícovkami fanoušků v hledišti?

„Je to výhoda. Domácí fanoušci jsou hladoví, doteď nemohli na stadiony, národní tým budou bouřlivě podporovat. Skotové budou mít obrovskou motivaci. Atmosféra hraje pro všechny hráče velkou roli, nicméně výhodou to bude hlavně pro domácí.“

Je nutné být mnohem lepší než v přípravě, aby se požadovaný výsledek dostavil?

„Zítra to bude něco úplně jiného, než přípravné zápasy. Viděli jsme, jakou formu má Itálie. Potvrdila to i v zahajovacím utkání. Tím se nechci vymlouvat, ale oni jsou opravdu silní. Co se týče Albánie, už to bylo mnohem lepší, byť tam byla nějaká okénka. Zase nám to ukázalo, kde máme problémy. Měli jsme čas vše odstranit. Až s vámi dohovořím, jdeme ihned na trénink. Konečně se skutečně nadechneme atmosféry turnaje a věřím, že zítra to bude gradovat.“

Jaký máte hlavní poznatek o skotském týmu?

„Doplnil je Kieran Tierney z Arsenalu, je to skvělej hráč, nechybí McTominay, Robertson… To jsou všechno úžasní fotbalisté. Přijde mi, že nyní mají silnější tým, než nedávné v Lize národů. Hrají účelnější, důrazně, jsou běhaví. Ne vždy situace přehrávají, ale jdou kolmou přihrávkou do útočníků. V této činnosti jsou silní, navíc mají velmi dobrou obranu. Pro oba celky jde o první zápas na turnaji, bude to vyrovnané utkání, rozhodnou maličkosti.“

Třeba standardní situace?

„Může být. Připravovali jsme se na ně. Je to jedna z věcí, které mohou hrát roli. Obě mužstva jsou v této činnosti velmi nebezpečná.“

Mezi oběma státy je cítit napětí po událostech ze zápasu Glasgow Rangers proti Slavii v Evropské lize. Bude to mít vliv na průběhu zítřejšího zápasu?

„Věřím tomu, že ne, že to bude čistě sportovní boj a že diváci se budou mít na co dívat. Z naší strany žádné nepřátelství není. Od nás to bude na hřišti fair play.“

Je čtyřiadvacet hodin před zápasem. Máte jasno o sestavě?

„Už ji znám, zasáhnout by do ní mohlo jen zranění.“

Je v ní Adam Hložek?

„Odpovím takto: všichni jsou připravení nastoupit. Kdo se nedostane do základní sestavy, věřím, že bude žít s týmem natolik, aby pomohl k úspěchu. A třeba se příště do nominace dostane. To platí i pro Adama Hložka.“