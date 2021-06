Recept na Skoty. V soubojích nebyli silní, říká Holoubek. Rangers nehrozí

Jak vzpomínáte na zápas proti Skotsku v Olomouci?

„Řešili jsme, jakým způsobem budou hrát v obraně. Jestli budou hrát na tři obránce v řadě, nebo na čtyři. Oni obranu nějakým způsobem přestavovali, proti nám nastoupili na tři stopery. Podle zápasů, které jsme viděli předtím, jsme počítali spíš se čtyřmi obránci. Šli do tříobráncového rozestavení, pro nás to bylo celkem komplikované trefit a za tak krátkou dobu hráče na dva způsoby připravit. Ale dobře jsme na to zareagovali.“

Co vás překvapilo?

„V osobních soubojích nebyli úplně tak silní, jak bych očekával od hráčů z Ostrovů, vadily jim, to mě jako trenéra z lavičky opravdu zaujalo. Třeba chování po soubojích. Reagovali na ně, gestikulovali, koukali po rozhodčím.“

Což by českým hráčům, kteří jsou silní ve vzduchu, mohlo vyhovovat?

„Jasně. Coufal, Bořil a další, to jsou důrazní hráči. Celkově věřím, že zápas zvládneme. Je to hodně důležitý vstup do turnaje, alfa a omega toho, jak se to bude dál vyvíjet. Máme kvality na to, abychom zápas zvládli. Při troše štěstí a dobrém začátku utkání, když si kluci osahají atmosféru turnaje a dobře do něj vstoupí, to bude skvělé a snad to zvládnou. Moc bych jim to přál.“

Pomůže Česku individuální kvalita?

„Nesmíme se pořád podceňovat. Máme super hráče, super tým a výborného trenéra s realizačním týmem. Myslím, že jsme lehcí favoriti a individuální kvalita je rozhodně na naší straně. Souček, Schick, Coufal, Král... Ti kluci mají hodně odkopáno v zahraničních ligách a musí to být znát. Ještě sázím na jednu věc.“

Povídejte.

„My jako Češi umíme v těžkých zápasech a na turnajích udělat výbornou týmovou atmosféru a soudržnost, to vám v zápase nějaká procenta přidá. Když víš,