Finsko - Rusko 0:1. Rozhodl Mirančuk, Fernandes skončil v nemocnici

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 45+2. Al. Mirančuk Sestavy Domácí: Hrádecký – Toivio (85. Jensen), Arajuuri (C), O'Shaughnessy – Raitala (75. Soiri), Schüller (67. Kauko), Lod, Kamara, Uronen – Pukki (75. Lappalainen), Pohjanpalo. Hosté: Safonov – Mário Fernandes (25. V. Karavajev), Divejev, Džikija, Kuzjajev – Zobnin, Barinov, Ozdojev (61. Žemaletdinov) – Al. Mirančuk (85. Muchin), Dzjuba (C) (85. Sobolev), Golovin. Náhradníci Domácí: Joronen, Jaakkola, Väisänen, Jensen, Soiri, Sparv, Alho, Kauko, Lappalainen, Valakari, Ivanov, Forss Hosté: Šunin, Djupin, Karavajev, Semjonov, Čeryšev, Sobolev, Zabolotnyj, Žemaletdinov, Fomin, Jevgeněv, Makarov, Muchin Karty Domácí: Kamara Hosté: Barinov, Ozdojev, Džikija Rozhodčí Makkelie D. – Steegstra H., de Vries J. Stadion Saint Petersburg Stadium, Petrohrad, Rusko

Rusko od rozpadu SSSR vyhrálo proti Finsku i pátý vzájemný zápas v historii a udrželo proti Seveřanům počtvrté čisté konto. Svěřenci Stanislava Čerčesova zároveň ukončili dosavadní šestizápasové čekání na výhru na Euru, kde naposledy porazili Česko v roce 2012. Finsko prohrálo čtvrtý z posledních pěti mezinárodních zápasů.

V závěrečném utkání ve skupině vyzve Rusko 21. června v Kodani domácí Dány, Finsko čeká ve stejný den v Petrohradu Belgie.

Nováček mistrovství z Finska, který při svém úvodním duelu vyhrál v Dánsku 1:0, měl výborný vstup do utkání. Už ve třetí minutě si naskočil na centr Rajtaly autor jediné branky z předchozího utkání Pohjanpalo a přesnou hlavičkou nedal novému muži v bráně Safonovovi šanci. Jeho radost ale vydržela jen krátce, neboť sudí Makkelie po konzultaci s videorozhodčím gól kvůli těsnému ofsajdu neuznal.

Rusové mohli odpovědět o chvíli později, kdy se po povedené kombinaci dostal před bránu Ozdojev, jenže v nadějné pozici přestřelil. Situaci domácím zkomplikovalo i zranění obránce Fernandese, který krátce před uplynutím půlhodiny hry dopadl nekoordinovaně na záda a musel být vystřídán.

Jeho nástupce, exsparťanský obránce Karavajev, si o 12 minut později naběhl na centr z levé strany, ale těsně před ním ukopl míč na poslední chvíli Uronen. Oba hráči pak museli být také ošetřeni, neboť ruský bek narazil do tyče a při nekoordinovaném pohybu trefil protivníka kopačkou do obličeje.

Po množství ošetřování rozhodčí nastavil v první půli šest minut a hned ve druhé se Rusové dočkali. Po přihrávce Dzjuby se v pokutovém území výborně zorientoval Mirančuk a přesnou ranou do levého horního rohu brány poslal domácí do vedení.

Rusové se ve druhé části zatáhli do obrany, a ač Finové jejich území obléhali, do žádné výrazné šance se nedostali. Naopak to byla „Sborná“, kdo hrozil z rychlých brejků. Po jednom z nich v 66. minutě těsně minul střídající Žemaletdinov a krátce po něm neuspěl ani Kuzjajev, jehož vychytal pohotovým skokem gólman Hradecky. Rusové vedení udrželi až do závěrečného hvizdu a neprohráli na ME ani šestý duel, v němž po prvním poločase vedli.

Fernandes skončil v nemocnici

Ruský fotbalový obránce Mário Fernandes skončil v nemocnici poté, co v zápase mistrovství Evropy s Finskem dopadl tvrdě na záda. Naturalizovaný Brazilec opustil v prvním poločase hřiště na nosítkách s nasazeným fixačním límcem a podle ruských médií je podezření na zranění hrudní páteře.

Fernandes, jenž hraje za CSKA Moskva, ztratil v 26. minutě po hlavičkovém souboji rovnováhu, ve výskoku se přetočil a nekontrolovaně dopadl z výšky přímo na záda. Na hřišti byl nejprve dlouho ošetřován a následně převezen do nemocnice v Petrohradě k dalším vyšetřením. Bližší informace o jeho stavu zatím nejsou k dispozici.