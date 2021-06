ONLINE: Turecko - Wales. Dočká se jeden z týmů první výhry?

Kieffer Moore z Walesu oslavuje svou trefu do sítě Švýcarska na EURO • Reuters

Fotbalové EURO pokračuje soubojem Turecka s Walesem ve skupině A. Turci na úvod jednoznačně podlehli Itálii, takže teď nutně potřebují zabrat. Velšané v prvním utkání remizovali se Švýcarskem a případná výhra by je skoro jistě posunula do play off. ONLINE přenos ze zápasu v Baku sledujte ONLINE na iSport.cz, výkop je v 18.00!