Itálie - Švýcarsko 3:0. Zářil Locatelli, favorit jako první postupuje

Ital Manuel Locatelli se raduje z gólu do sítě Švýcarska na EURO • Reuters

Je to válec, kterému se není radno stavět do cesty. V prvním zápase na EURO Italové smetli Turecko (3:0), včera stejně naložili i něco málo odolnějšímu Švýcarsku a kolo před koncem základní skupiny slaví postup do osmifinále. Novým hrdinou země z Apeninského poloostrova je Manuel Locatelli, autor obou gólů. A jeden ze symbolů týmu, který budí velký respekt.