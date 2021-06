SÁZKAŘSKÉ TIPY: Česká remíza a postup? Slováci se Švédskem bez gólů

Český národní tým po senzační výhře nad Skotskem sahá po postupu do osmifinále. K tomu by mu mohl stačit i bod za remízu s Chorvatskem a podle redaktorů deníku Sport Martina Vaita a Jana Podroužka kýžený výsledek získá. Třeba po výsledku 1:1 v kurzu 5,80. Obecně se čeká zápas chudý na branky, kupříkladu ve variaci under 2,50 gólu. V dalších pátečních střetnutích Anglie přehraje Skotsko a Slovensko by se Švédskem mohlo upachtit bezbrankovou remízu. Změřte síly s bookmakery Fortuny. Více ve VIDEU.