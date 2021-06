Anglie - Skotsko 0:0. Remíza giganta, statečné Skotsko i Stonesova tyč

Česko po dvou kolech vede skupinu D a v posledním utkání mu k uhájení první příčky stačí uhrát s Anglií bod. Jeden z favoritů turnaje totiž v ostrovním derby nevyzrál na Skotsko, s nímž se rozešel smírně 0:0. Avšak pozor! Premiant „déčka“ půjde v osmifinále na třetí tým ze skupiny F, tedy pravděpodobně na jednoho z trojice Německo, Portugalsko, Francie. Takže by šlo tak trochu o kontraproduktivní triumf.

Skotský trenér Steve Clarke po svých svěřencích chtěl, ať jdou do prestižního duelu s Anglií s ohněm v nohách a ledem hlavě. A přání se mu stoprocentně vyplnilo, outsider držel s favoritem bez vážných problémů krok až do závěrečného hvizdu. Anglie, která nasadila s průměrným věkem 25 let a 31 dní svou nejmladší základní sestavu v dějinách závěrečných turnajů mistrovství Evropy a světa, po všech stránkách zklamala a může počítat s drtivou kritikou.

V Londýně pršelo, takže míč chytal na vlhkém trávníku švuňk. A jezdili i hráči obou týmů, v některých momentech po sobě dokonce neskrývaně šli. K vidění byly ostré skluzy, nekompromisní bouračky při vzdušných soubojích i drsné fauly, které fanoušci labužnicky kvitovali. Z povolené třetiny zaplněné Wembley spokojeně hučelo, nárazově bouřilo a legendárním stadionem se rozléhaly i bojové chorály. Skoro jako za starých dobrých časů…

První velkou šanci měli domácí, konkrétně John Stones. Urostlý stoper hlavičkoval po rohu z malého vápna úplně sám, jenže v monumentálním výskoku trefil pouze tyč.

„Na míle daleko kolem něj nikdo nebyl. Bylo to šílené bránění, to je třeba zlepšit,“ zlobil se bývalý skotský reprezentant Pat Nevin.

Také hosté se nicméně zmohli v první půli na jednu parádní akci. Kieran Tierney přenesl krásným centrem míč na pravou stranu, kde jej parádním volejem napálil Stephen OˈDonnell. Obránce Motherwellu to trefil ideálně na zadní tyč, jenže gólman Jordan Pickford mu radost ze životního gólu prvotřídním zákrokem zkazil.

„Po třiceti minutách byl Pickford donucen k prvním zákroku – a impozantnímu. Snad to Anglii přiměje převzít kontrolu nad zápasem,“ uvedl bývalý gólman Albionu David James.

To se však nestalo, třeba i proto, že se do hry vůbec nedostal útočník Harry Kane. Hlavní favorit na titul nejlepšího střelce šampionátu působil zcela neškodně už v úvodním zápase proti Chorvatsku a v první půli proti Skotsku to bylo ještě horší, statistici mu napočítali jen deset kontaktů s míčem, navíc nikterak nebezpečných.

Jinak než 0:0 to snad ani skončit nemohlo.

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Pickford – James, Stones, Mings, Shaw – Rice, Phillips – Foden (63. Grealish), Mount, Sterling – Kane /C/ (74. Rashford). Hosté: Marshall – McTominay, Hanley, Tierney – O'Donnell, McGinn, Gilmour (76. Armstrong), McGregor, Robertson /C/ – Dykes, Adams (86. Nisbet). Náhradníci Domácí: Johnstone, Ramsdale, Maguire, Grealish, Henderson, Rashford, Trippier, Coady, Sancho, Calvert-Lewin, Bellingham, Chilwell Hosté: Gordon, McLaughlin, Christie, Fleck, Cooper, Armstrong, Nisbet, Fraser, Patterson, Hendry, Forrest, McKenna Karty Hosté: J. McGinn, O'Donnell Rozhodčí Mateu – Cebrián, del Palomar (ESP) Stadion Návštěva 22 500 diváků

iSport podcast: Italové hrají nejhezčí fotbal na EURO. Manciniho fotbal hráče baví