Parádní tiket! Jenže Ukrajinec nedal penaltu a Čech přišel o milion

Asi to znáte, mnete si ruce nad přibližujícím se výdělkem, jenže pak přijde krach. Náhlý a o to bolestivější. Sázkařský svět je nafutrovaný radostnými, ale i smutnými až depresivními příběhy. Jeden takový zažil během čtvrtečního dne klient Tipsportu. Z necelých devíti stovek směřoval k výhře jednoho milionu korun. Stačila jedna proměněná penalta a peníze šly do domečku. Smůla, hněv za roztrhaný tiket pádil na Ukrajinu za Ruslanem Malinovským, který v závěru bitvy s Makedonci (2:1), zahodil desítku...