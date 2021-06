Vydra: S Anglií to bude na ostří nože. Součka čekají souboje s parťákem

„Těším se na to. Bude to pro mě specifické i výjimečné zároveň. Fanoušci nás, kteří hrajeme v anglické lize, budou určitě hodně sledovat a hodnotit. Co jsem měl zprávy, tak se na nás připravují a berou nás jako velký tým,“ prohlásil Souček ještě na soustředění v Itálii před startem turnaje.

Ve středu pole by měl svádět souboje s dvaadvacetiletým spoluhráčem Ricem, pokud oba do utkání nastoupí. „S Declanem jsme se o tom bavili, jsme velcí kamarádi. Odehráli jsme prakticky vše spolu ve středu hřiště a najednou bude jeden velký zápas, v němž budeme největší rivalové. Navíc přímo na svých postech, takže budeme hrát na sebe. Bude to zvláštní pro celý West Ham i trochu pro nás,“ dodal Souček. „Do soubojů půjdeme naplno, ale zároveň v rámci fair play. Nedáme si nic zadarmo, ale po zápase zase budeme velcí kamarádi. Tak to má být.“

Duel s Anglií s napětím vyhlíží i obránce Vladimír Coufal. „S Declanem jsme si o utkání povídali už ve West Hamu. Těším se na to,“ prohlásil Coufal, který věří, že by českému týmu mohlo pomoci, že má v kádru čtveřici hráčů z anglických soutěží.

„Je důležité, že známe tým Anglie. Nejen já a Tomášové Souček a Kalas, ale i Matěj Vydra. Síla Anglie je neskutečná, je to jeden z největších favoritů na zlatou medaili. Ten zápas si nesmíme udělat těžší, než bude. A zkusit překvapit celé Wembley,“ doplnil osmadvacetiletý bek.

Výjimečný bude zápas i pro útočníka Vydru, jenž v Anglii vedle Burnley působil také v Derby, Watfordu, Readingu a West Bromwichi. „Myslím, že s Anglií to bude na ostří nože. Oni nás v kvalifikaci na tenhle šampionát porazili ve Wembley 5:0, my jim to v Edenu vrátili výhrou 2:1. Určitě to bude hodně zajímavé,“ připomněl Vydra souboje z minulé kvalifikace.

Český tým po výhře 2:0 nad Skotskem a remíze 1:1 s Chorvatskem vede skupinu o skóre před Anglií tabulku skupiny. Pokud reprezentanti ve Wembley získají aspoň bod, postoupí do vyřazovací fáze z prvního místa.

