Na EURO 2021 dnes vyvrcholí skupina C. Jistý postup z ní už má Nizozemsko, ale kdo jej doplní na druhém místě? Bude třetí tým v dost dobré pozici na to, aby se zařadil mezi čtveřici šťastlivců postupujících ze třetích míst? O to si zahrají Ukrajinci s Rakušany. Sledujte ONLINE na iSport.cz!