Nizozemsko – Rakousko 2:0. Favorit postupuje z prvního místa ve skupině

Nizozemsko poslal do vedení Memphis Depay • Reuters

Nizozemsko porazilo na EURO v utkání skupiny C Rakousko 2:0 a s předstihem si z prvního místa zajistilo postup do osmifinále. Favorita poslal do vedení proměněnou penaltou Memphis Depay, po změně stran ještě zvýšil Denzel Dumfries.