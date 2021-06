Šilhavý po Anglii: Ve skupině jsme udělali maximum, chci do Budapešti

Po porážce 0:1 s Anglií končí Česko na třetím postupovém ve skupině D. Na soupeře pro osmifinále si musí počkat do středy. „Postup je úspěchem. S Anglií jsme hráli dokonce o první místo. Skupinu hodnotím dobře. Udělali jsme maximum, co jsme mohli,“ říká Jaroslav Šilhavý. Před vyřazovacími boji si přeje, aby národní tým hrál v Budapešti. „Mohli by přicestovat naši fanoušci. To by se mně líbilo,“ usmál se.

I po třetím zápase ve skupině platí, že jediným českým střelcem na turnaji je Patrik Schick. Vnímáte to před osmifinále jako problém? I vzhledem k tomu, že proti Anglii jste toho směrem dopředu příliš nepředvedli…

„Dnes jsme narazili na velice silného soupeře, ale máte pravdu, že ve finální fázi nás jednoznačně předčil. Nemyslím si, že jsme předvedli úplně špatný výkon, ale prohráli jsme. To je realita. Osmifinále je play off, stát se může cokoliv. Hraje se na jeden zápas. Věřím tomu, že jsme schopni překvapit a třeba i postoupit dál.“

Měli by přidat především záložníci?

„Hodnocení ofenzivy bych si nechal až na debatu s mužstvem. Samozřejmě ale výběr řešení, hra bez míče, vytváření prostorů pro střelbu, četnost náběhů… Je toho víc. Každý umí něco. Někdo je rozený střelec, někdo je pracant, další vytváří šance. Dnes to tam ale nebylo, proto jsme nedali gól. Ale když bude střílet jen Patrik, třeba to i tak bude stačit.“

Jak velkým problémem je vykartování Jana Bořila?

„V kabině teď zkoumáme, zda je opravdu ze hry. Ale spíše to vypadá, že nebude hrát a do boje bude muset někdo jiný.“

Před zápasem jste říkal, že k opakování výhry z Prahy je potřeba stejný výkon, totožné nasazení. Proč se nepodařilo repete?

„Byla to souhra více faktorů. Rozhodla především kvalita. V Praze jsme měli v zádech nadšené diváky, každý jel nad sto procent, musel vytáhnout něco navíc. Dnes jsme měli také pasáže, kdy jsme kombinovali, měli jsme balon, nějaké šance, jedna veliká. Ale jsme horší ve finální fázi.“

Bylo něco, co vás na hře Angličanů překvapilo?

„Vnímali jsme, že byli pod tlakem. Lidé nebyli spokojení. Bavíme se o Schickovi, že je naším jediným střelcem, ale Anglie má také pouze jednoho, a to Sterlinga. A jaká mají esa v týmu… Hráli jsme jinak, než posledně ve Wembley. V některých pasážích jsme drželi míč víc, než soupeř, ale byli jsme v ofenzivě bezzubí.“

Zlomovým momentem byl gól Sterlinga. Šlo na rozhodující akci lépe reagovat?

„Oni měli šanci hned v začátku utkání, kdy dal Sterling tyčku. Už v tu chvíli tam byl sám. Věděli jsme, že pokud se jejich rychlí hráči rozběhnou z vlastní poloviny, nebude to dobré. Nicméně, při brance došlo k chybě, Sterlinga jsme nepokryli na zadní tyči. Centr byl tečovaný, možná by to jinak Tomáš Vaclík měl.“

Jak hodnotíte vaše výkony ve skupině?

„Postup je úspěchem. Chtěli jsme to, přáli jsme si to, jistotu jsme měli už po dvou zápasech. S Anglií jsme hráli dokonce o první místo. To je velmi dobrý výsledek, čtyři body, skóre máme 3:2. Hodnotím to dobře. Udělali jsme maximum, co jsme mohli.“

V osmifinále se zřejmě vyhnete Belgii, vypadá to nejspíše na Nizozemsko, nebo vítěze skupiny E. Koho byste si přál víc?

„Všechno je to stejný level. Jde o jedno utkání se silným soupeřem. Asi bych si přál hrát v Budapešti, mohli by přicestovat naši fanoušci. To by se mně líbilo.“