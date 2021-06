Experti po Anglii: Kdo místo Bořila? Kadeřábek i tři stopeři se Zimou!

Jan Bořil viděl proti Anglii druhou žlutou kartu a nezahraje si osmifinále EURO. Kdo místo něj? Ve hře může být více variant: Pavel Kadeřábek, Aleš Matějů či Michal Sadílek. „Na první dobrou mi jako nejpřijatelnější varianta připadá buď Kadeřábek přes nohu, anebo Kadeřábek napravo a Coufal nalevo,“ uvedl Martin Hašek, host úterního iSport studia.

Druhá zmíněná varianta mu nicméně nepřijde příliš pravděpodobná. „Už by to byly v podstatě dvě změny. Trenéři většinou nechtějí dělat v obranné čtveřici příliš mnoho změn. Matějů je pro mě naprosto neprověřený v reprezentaci, toho jsem neviděl hrát ani nepamatuju. To samé platí i o Michalu Sadílkovi,“ pokračoval Hašek.

Pavel Kadeřábek už má s levým bekem zkušenosti. Hrál tam i v reprezentaci, když se řešilo, jak dostat do sestavy jeho i Theodora Gebre Selassieho. Na pravé straně je v národním týmu dlouhodobě přetlak, na opačné části hřiště naopak. Jak by se teď hodil Filip Novák, který se nedostal do finální nominace…

„V ideálním světě bych řekl: pojďme tam zkusit Michala Sadílka!“ zmínil redaktor deníku Sport Štěpán Filípek jednoho z benjamínků týmu. Nabídl ale i jinou variantu: „Aby to mělo trochu šťávu: pojďme hrát na tři stopery třeba s Davidem Zimou, aby se uvolnila místa na krajích. Ale to nemáme vyzkoušené.“

„Ještě mě napadá varianta, jestli by to zprava nesehrál Masopust. To už bychom ale měli změnu i v ofenzivě, na třetí pozici,“ přidal ještě jeden návrh někdejší kouč Bohemians.

Kdy se to mělo zkoušet?

Experty ve studiu trochu zarazilo, proč se trenér Šilhavý nerozhodl pro stažení Bořila a vyzkoušení právě náhradní varianty. „Je škoda, že Jan Bořil odehrál v podstatě všechno, že jsme si doteď nevyzkoušeli jiné varianty,“ řekl Filípek o bekovi Slavie, který i s přípravou odehrál všech pět kompletních zápasů.

„Když taková situace u nároďáku nastane, tak se začne řešit, že by se to dalo nějak vymyslet, že se to mělo vyzkoušet, ale že se to nevyzkoušelo. Takže to je tedy chyba trenéra, že se to nevyzkoušelo? Ale když se na to podíváte zpátky, tak se ptám: Kdy se to mělo vyzkoušet? Dohraješ kvalifikaci a jsi šťastnej, že postoupíš. Pak se hraje kvalifikace na mistrovství světa, pak pár přípravných zápasů před šampionátem. Tam si úplně nebudeš zkoušet jiné rozestavení, na to není ani pomyšlení,“ přidal svůj trenérský pohled Hašek.

Experti se po prohře s Anglií vyjádřili i k roli kapitána Vladimíra Daridy. „Myslím, že Vladimírovi Daridovi sedí pozice trošku níž. V téhle trojici s Holešem a Součkem se často dostává do pozice podhrotového hráče, což je velký rozdíl. Tam je potřeba mít jiné vlastnosti, než on má,“ sdělil Hašek.

„Nechci, aby to vyznělo vůči Vladimírovi Daridovi neuctivě, protože pro národní tým odvedl spoustu práce. Myslím si, že jeho vrchol přišel dřív a teď už je pod tím vrcholem. Souhlasím s tím, že pokud má zůstat na hřišti, tak bych ho viděl také na staženější pozici,“ souhlasil i Štěpán Filípek. „Zápas s Anglií byl ten, kdy se měla vyzkoušet jiná varianta ve středu pole bez Vladimíra Daridy,“ dodal.