Coufal: Poznal jsem, jak mě Angličané berou. Do Glasgow už jet nechce

V Premier League ukazuje, že i těm největším hvězdám stačí, potvrdil to i na mistrovství Evropy proti Anglii. Český obránce Vladimír Coufal nebyl navzdory porážce 0:1 rozčarovaný. „Poznal jsem, jak mě ti hráči berou. Přijdou za mnou na hřišti, plácnou si, popovídají si se mnou,“ líčil houževnatý obránce po konfrontaci v honosném Wembley. Coufala mrzí, že národní tým skončil ve skupině až za Angličany a Chorvaty, Češi ještě nevědí, na koho narazí. Bek z West Hamu už nechce cestovat do Glasgow.

Nakonec jste skončili ve skupině třetí a ještě nevíte, na koho narazíte v osmifinále mistrovství Evropy. Jak to vnímáte?

„Nevím, jaká to je komplikace, uvidíme, koho budeme mít za soupeře. Ale chtěli jsme skončit první. Jsem rád, že jsme postoupili, ale trochu mě mrzí, že je to až ze třetího místa.“

Při gólové akci Anglie zase ukázal svou velikost Jack Grealish, kterého jste už několikrát chválil během sezony v Premier League, že?

„Jo, je to fantastický hráč. Měl v zápase daleko víc lepších akcí. Při té situaci tam byl Holi (Tomáš Holeš), snažil jsem se ho zdvojit. Centr jsem trošku tečoval, bohužel na zadní tyči nebyl pokrytý Sterling a skóroval. Je to škoda.“

Co říct k zápasu celkově?

„V prvních patnácti minutách nás chytili. Nešel nám tolik presink, oni si to v klidu obehráli, měli jistotu na balonu. Myslím, že jsme se pak rozehráli, i když jsme se i tak někdy dopouštěli zbytečných ztrát. Ve druhém poločase jsme se jim vyrovnali, drželi jsme víc balon. Měli jsme nějaké šance, mohli jsme skórovat. Škoda že se to nepovedlo.“

Dýchlo na vás, že jste hráli proti Anglii ve Wembley?

„Ano. Do Londýna jsem se moc těšil. Zápas ve Wembley je pro každého českého hráče svátek, nehrajete tam každý den. Je to neuvěřitelné.“

Hráče soupeře už znáte z Premier League. Jaké to pro vás bylo?

„Musím říct, že i když jsme prohráli, zápas jsem si užil. Poznal jsem, jak mě ti hráči berou. Přijdou za mnou na hřišti, plácnou si, popovídají si se mnou. Mluvil jsem třeba s Jackem Grealishem, s Tomášem (Součkem) jsme si povídali s Declanem (Ricem). Říkal nám, že jsou spokojení za výhru 1:0, což je určitě kredit pro celý český fotbal. Mám dobrý pocit.“

V základní skupině jste pořád pendlovali mezi Prahou a Ostrovy. Projevuje se to nějak na vás?

„Cítil jsem se skvěle. Pomohlo mi, že jsem se po obědě vyspal. Nevím, jestli je to tím cestováním nebo něčím jiným, ale dobře se mi spí (úsměv). Celkem mi to pomohlo. Samozřejmě není ideální pořád cestovat, nějaké hodiny trávíte taky v autobusech. Ale nedá se nic dělat. Nejsme jediní, kdo to takhle má. Nevymlouváme se, přijímáme to jako fakt. Ale doufám, že do Glasgow už tedy nepojedeme.“