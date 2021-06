Rakousku vystřelil postup zlatý chlapec. Stojí o něj Liverpool

Euforie vykoupená bolestí. Rakousku obstaral postup do osmifinále její „zlatý chlapec“. Christoph Baumgartner se stal v jednadvaceti letech dosud nejmladším střelcem letošního EURO, duel s Ukrajinou (1:0) však po drsné srážce se stoperem Iljou Zabarným nedohrál. „Celé to nechápu, hlava mě fakt bolí,“ naříkal talent z německého Hoffenheimu, na něhož si myslí Liverpool.

Země lyžařů oslavuje svého fotbalového hrdinu. O schopnostech Christopha Baumgartnera už nějaký čas ví celá Evropa, včetně gigantů v čele s Manchesterem United a Liverpoolem. „Reds“ při hledání náhrady za Nizozemce Georginia Wijnalduma (transfer do PSG) zaujal právě dynamický záložník Hoffenheimu. „Přestupové spekulace už jsem zažil. Patří to k mé práci. Je lepší být spojován s těmito věcmi, než s něčím jiným,“ reagoval s úsměvem během EURO.

Odchovanec Hornu se s kopačkami na nohou snad narodil. Otec Alfons Baumgartner (52) dělal kariéru v Rakousku, starší bratr Dominik (24) má v nohách na šest desítek startů v bundesligové Bochumi a dnes válí v obraně Wolfsbergeru. O dva roky mladší bratranec Stefan to rozjíždí ve druhé rakouské lize, za vídeňský tým Young Violets nastřílel v minulé sezoně tři góly. V této rodině prostě fotbalu neutečete.

Rakousko se teď modlí, aby si od něj nemusel dát motor středové řady pohov a byl „ready“ na sobotní osmifinálový střet s Itálií ve Wembley. Rána do hlavy Baumgartnerem otřásla, brzy po vstřelené brance musel odstoupit. Při cestě z placu se držel za lebku a nebylo mu do zpěvu. Po zápase ze sebe před reportéry vysoukal jen pár slov. „Je to opravdu výjimečný moment pro nás všechny. Rakousko, užívej si,“ snažil se zapojit do bujarého veselí.

Je to poprvé v historii, co tamní národní tým pronikl do vyřazovací části evropského šampionátu. Do letoška nevyhrál na závěrečném turnaji ani jedno utkání. Až Fodův soubor zlomil prokletí. Po skolení Severní Makedonie zvládl i rozhodující bitvu s Ukrajinou. A speciální poklona putuje právě k Baumgartnerovi, který v sedmnácti letech opustil St. Pölten a odešel se zdokonalovat do Německa.

V Hoffenheimu začal v dorostu, brzy se posunul do béčka a od loňského jara je stabilním členem sestavy TSG 1899. Uplynulý ročník byl jeho nejlepší. V bundeslize a Evropské lize nastoupil k 41 zápasům, dal devět gólů a na sedm přihrál. Není divu, že po něm baží (nejen) velkokluby Premier League.

„Nebudu popírat, že jsem o nějakém zájmu neslyšel, ale na turnaji není moc času o tom přemýšlet. Kvůli spekulacím tady nejsem. Soustředím se na EURO,“ prohlásil uvědoměle nevysoký záložník s výbornou kopací technikou.

Ve skupině naskočil Baumgartner vždy v základní sestavě, pro německého kouče Franka Fodu je nepostradatelný. Až proti Ukrajině však vystřihl po dvaceti minutách hry moment, díky němuž se dostal do titulků. Jeho cena rázem zase narostla. Pro většinu klubů se stal nedostupným. Hoffenheim si ho hýčká, v březnu s ním prodloužil kontrakt až do léta 2025. Prý i s výstupní klauzulí ve výši 30 milionů eur, jenže ta se nedá aktivovat tak rychle.

Vypadá to, že rakouský hrdina bude i po EURO spoluhráčem Pavla Kadeřábka.