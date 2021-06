Slovenské vzpomínky na Afriku. K postupu musí obrat giganta, Weiss věří

Poslední zápas ve skupině. Stále ve hře o postup. Ale v cestě stojí fotbalová velmoc. Jako by Slovensko prožívalo africké déjà vu. Před jedenácti lety na MS senzačně porazilo Itálii a šlo ze skupiny do osmifinále. Nyní musí na EURO obrat Španělsko. „Jsou tam drobné nuance. My jsme museli vyhrát, kdežto současnému výběru stačí i remíza,“ poukázal Vladimír Weiss, tehdejší trenér Hamšíka a spol., v rozhovoru pro server Pravda.sk.