Ze Španělska nejde strach! Kritika za bídný start, chvála polské star

Álvaro Morata (vpravo) oslavuje branku do sítě Polska • ČTK/AP/Jose Manuel Vidal

Robert Lewandowski (uprostřed) se raduje ze vstřelené branky do sítě Španělska • ČTK/AP/Lluis Gene

Fotbalisté Polska oslavují vstřelenou branku do sítě Španělska • ČTK/AP/Thanassis Stavrakis

Ani sobota nerozsekla skupinu E. Budou to nervy do posledního zápasu. Španělé musí v parné Andalusii porazit Slovensko, Poláci zase obrat vedoucí Švédy. Právě výběr kolem Roberta Lewandowského sklízí po remíze s „La Rojou“ (1:1) slova chvály. Doma jej už fanoušci odepisovali, nyní se svěřenci Paula Sousy opět vrací do hry o postup.