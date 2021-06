Vstupenky na „české“ osmifinále v prodeji od čtvrtka. Jak se dají koupit?

Ve čtvrtek v poledne se začnou prodávat vstupenky na osmifinálový zápas českých fotbalistů na mistrovství Evropy. Reprezentanti se představí buď v neděli v Budapešti proti Nizozemsku, nebo v úterý v Glasgow proti vítězi skupiny E. Pro fanoušky by byla výrazně výhodnější maďarská metropole, kde může být zaplněna celá kapacita stadionu a platí tam mnohem mírnější opatření proti koronaviru. Do Budapešti by mohly zamířit tisíce českých příznivců.