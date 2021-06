Itálie se bála! Brankář i celý tým mají rekord. Zasloužené, mínil Mancini

Jeden z favoritů na zlato si koledoval a byl pouhé centimetry od vyřazení. Italové s Rakouskem na EURO 2020 poprvé inkasovali, naštěstí pro ně gól VAR kvůli ofsajdu odvolal. Klid a postup do čtvrtfinále jim až v prodloužení zajistili střídající hráči Federico Chiesa a Matteo Pessina, soupeř už dokázal pouze snížit na konečných 2:1. „Zvládli jsme to, protože jsme si to zasloužili,“ mínil trenér šťastnějšího týmu Roberto Mancini.

Chvíli to vypadalo na horor, ale nakonec z toho byla pro squadru azzurru pěkná pohádka se šťastným koncem.

Jedenatřicátým zápasem bez porážky stanovila nový národní rekord, starý dlouhých 82 let.

To samé se povedlo i gólmanovi Gianluigimu Donnarummovi, který drží nový primát v neprůstřelnosti – 1169 minut. Světový rekord dosud držel Dino Zoff v délce 1142 minut.

Tím hlavním benefitem je však samozřejmě postup do čtvrtfinále, který stál Itálii víc úsilí a nervů, než se asi čekalo.

„Upřímně? Ty dva góly jsme měli dát mnohem dřív a na prodloužení nemělo vůbec dojít,“ uvedl kouč Roberto Mancini. „Byl to pro nás dobrý test, v němž jsme prokázali silnou mentalitu.“

V základní skupině využila Itálie dokonale výhodu domácího prostředí, na Olympijském stadionu v Římě zvládla všechny tři zápasy za tři body a s čistým kontem. Na osmifinále se však musela vydat do londýnského Wembley, kde ji čekalo nevyzpytatelné Rakousko.

„Mám plán,“ slíbil jejich trenér Franco Foda – a nemluvil do větru. Rakousko jako první tým na turnaji dokázalo v první půli od Italů neinkasovat. I když dvakrát to bylo hodně blízko. Jenže při střele Nicoló Barelly se reflexivním zákrokem vytáhl gólman Daniel Bachmann. Když pak daleko za vápnem napřáhl Ciro Immobile, rakouský brankář úplně zkameněl a jen bezmocně sledoval balon, který břinkl do tyče. To by byl nádherný gól, Immobileho spoluhráči Jorginho a Leonardo Bonucci se taky hned synchronizovaně chytili za hlavu...

Rakušané nicméně ukázali, že jsou trochu jiné kafe než Turecko, Švýcarsko a Wales, s nimiž si squadra azzurra v pohodě poradila. Soupeře dohrávali, do každého souboje šli na hraně faulu, a když získali míč, dokázali jej chvíli udržet a odpočinout si. Nahoru chodili velmi jednoduše prostřednictvím balonů za obranu, na které nabíhal Marko Arnautovic. Bývalý hráč Interu Milán byl proti starým známým maximálně motivován a dělal obraně favorita svým driblinkem velké problémy.

A v 65. minutě dokonce skóroval, což byl šok. David Alaba na něj posunul míč a Arnautovic zblízka hlavou překonal Gianluigiho Donnarummu, jenže jeho radost byla planá. VAR totiž odhalil, že autor gólu porušil pravidlo o ofsajdu.

Italové i tak vypadli zcela z role, nemohli se dostat do tempa. Mancini proto zareagoval dvojnásobným střídáním, do boje poslal Manuela Locatelliho a Mattea Pessinu, aby unavené záloze dodal energii. Přesto zápas dospěl do prodloužení, což mimo jiné znamenalo, že Donnarumma překonal rekord legendárního Dina Zoffa v neprůstřelnosti v délce 1142 minut.

To však byl vedlejší cíl, klíčový byl v sobotu samozřejmě postup.

A pro ten si hráči v modrých dresech došli během první části prodloužení, kdy se trefili náhradníci Federico Chiesa a Pessina, Mancini měl šťastnou ruku. Nic na tom nezměnila ani trefa Saši Kalajdžiče, jen dodala strhujícímu zápasu náboj až do jeho úplného závěru.

„Hráči, kteří přišli z lavičky, do zápasu dobře vstoupili a změnili jej. Byli skvělí,“ chválil Mancini. „Věděl jsem, že to bude těžké, možná těžší než bude čtvrtfinále.“

V něm Itálii čeká lepší z dvojice Belgie – Portugalsko.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 95. Chiesa, 105. Pessina Hosté: 114. Kalajdžić Sestavy Domácí: G. Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci (C), Acerbi, Spinazzola – Barella (67. Pessina), Jorginho, Verratti (67. Locatelli) – D. Berardi (84. Chiesa), Immobile (84. Belotti), L. Insigne (108. Cristante). Hosté: Bachmann – Lainer (114. Trimmel), Dragović, Hinteregger, Alaba (C) – X. Schlager (106. Gregoritsch), Grillitsch (106. Schaub) – Laimer (114. Ilsanker), Sabitzer, Baumgartner (90. Schöpf) – Arnautović (97. Kalajdžić). Náhradníci Domácí: Sirigu, Meret, Locatelli, Belotti, Pessina, Emerson, Chiesa, Cristante, Bernardeschi, Raspadori, Bastoni, Tolói Hosté: Schlager, Pervan, Ulmer, Posch, Ilsanker, Gregoritsch, Baumgartlinger, Lienhart, Trimmel, Schaub, Schöpf, Kalajdžić Karty Domácí: Di Lorenzo, Barella Hosté: Arnautović, Hinteregger, Dragović Rozhodčí Taylor (ENG) – Beswick (ENG), Nunn (ENG) Stadion Wembley Stadium (Londýn)