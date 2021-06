Kouč de Boer v depresi po české lekci: Budu přemýšlet, zda skončím

Nizozemci si byli jisti, že Češi pro ně nebudou závažnější překážkou. A už se viděli… No, možná až v semifinále ME, protože dopředu kalkulovali a tím, že po svěřencích Jaroslava Šilhavého si vyšlápnou i na Dány ve čtvrtfinále v Baku. Tam ovšem poletí Češi. „Sen na evropském šampionátu je u konce,“ píše server De Volkskrant.

A nejčtenější nizozemské periodikum De Telegraaf zmiňuje starou známou věc. Z českého tábora přišla další kudla do zad. „EURO 2020 pro holandský národní tým skončil. Turnaj, který pro Oranjes začal tak slibně třemi vítězstvími ve skupinové fázi, přinesl velké zklamání v podobě okamžitého vyřazení ve vyřazovací fázi. Přestože se Česká republika na fotbalové mapě v posledních letech hluboko propadla, východní Evropané plně dosáhli svého statusu postrachu Oranjes,“ píše se v úvodu článku, který se asi nepsal snadno.

Kapitán Georginio Wijnaldum jen stěží chápal, co se v Puskás Areně dělo a stalo. Výsledek 0:2 bude na dlouhou dobu noční můrou celé země, která v posledních dnech žila jen fotbalem a vírou, že oranžová armáda urve medaili. „Je to bolestivé zklamání. Po červené kartě jsme se dostali pod tlak a nezvládli to. Hodně to bolí,“ pravila opora vyřazeného týmu pro ČT Sport.

Jako v kocovině si připadal kouč Frank de Boer, který se s jistotou stane terčem útoků po šokujícím odchodu ze scény. „Mám z toho mimořádnou depresi,“ přiznal 51letý kouč v rozhovoru pro veřejnoprávní televizi NOS. „Jsem velmi zklamaný, každý z nás měl ve své hlavě jinou cestu. Proti takovýmto soupeřům musíte podat ten úplně nejlepší výkon. My ho nepodali, ačkoli jsem cítil, že se herně po prvních pěti sedmi minutách zvedáme. Nakonec jsme dominantní nebyli. Nebylo to dost dobré, musíme si to vyhodnotit,“ vzdychl de Boer.

Otázkou je, zda přetrvá v pozici národního trenéra. „Na to teď nebudu odpovídat. Budu o tom přemýšlet až v klidu. Nyní mám neuvěřitelnou kocovinu, stejně jako všichni naši fanoušci… “