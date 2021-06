Ohlasy hrdinů: Souček věnoval postup i Kúdelovi, Schick si stěžoval na Baku

Češi porazili Nizozemsko 2:0 a postoupili do čtvrtfinále EURO! Pocity? Plno radosti a taky zadostiučinění. Mluvil o tom v pozápasovém televizním rozhovoru konkrétně stoper Tomáš Kalas. Obrana, která před šampionátem nepůsobila jistým dojmem, zejména právě její střed, svou roli na EURO zatím dobře zvládá. Tomáš Souček zmínil spoluhráče, kteří na EURO chybějí, Patrik Schick si zase postěžoval na cestu do Baku.

„Asi jsme s Ondrou Čelůstkou dva nejvíc podceňovaní hráči v celé nominaci, nejspíš. Takže doufám, že… Já to radši ani nebudu říkat. Ale jsem samozřejmě rád, že to vzadu zvládáme, a že ukazujeme, že nejsme ti nejhorší. Je to vyznamenání pro celý tým, sami bychom to neubránili,“ říkal pro Českou televizi Tomáš Kalas částečně s úsměvem, ale i trochu vážně.

Sám musel cítit tlak před turnajem, tu nejistotu, že zrovna přes stopery může českým soupeřům vést nejlepší cestě k bráně a ke gólům. Češi ale zatím na šampionátu inkasovali ve čtyřech utkáních jen dvakrát – jednou proti Chorvatsku a jednou proti Anglii. Nizozemci měli v osmifinále EURO stopku.

„Tohle asi nikdo nečekal, každopádně my jsme si za tím tvrdě šli, teď proti Nizozemsku to bylo vidět. Možná nejsme takoví fotbalisti jako oni, ale v dnešním fotbale už to není pouze o té kvalitě, ale je potřeba hlavně nasazení a týmový duch, který jsme ukázali. To bylo klíčové. Je to bomba,“ radoval se Patrik Schick, který zvyšoval na 2:0. Je se čtyřmi brankami nejlepším střelcem týmu a zároveň druhým nejlepším na turnaji vůbec.

Hvězdou večera byl ale Tomáš Holeš. Schickovi přihrával na upevňující trefu, a hlavně celý zápas rozhodnul. Hlavou doklepával do brány míč, který vracel do nebezpečného prostoru Tomáš Kalas.

„Mám hlavně defenzivní úkoly, ale občas těžím z toho, že si mě soupeři tolik nehlídají, protože jsem vzadu. A já pak využiju ty okénka tak jako dneska. Měl jsem dost času, snažil jsem se to trefit hlavně do brány, a aby to nikdo nezablokoval. Kdybych to netrefil, hodně bych si to vyčítal,“ říkal Holeš, autor důležitých tref. Na jaře se v dresu Slavie prosadil třeba v Evropské lize na hřišti Arsenalu, dvakrát skóroval proti Spartě, jednou proti Plzni.

Dalším důležitým momentem utkání se staly i výkony hráčů, kteří nastoupili v základní sestavě poprvé na EURO. Jmenovitě Petr Ševčík místo Jakuba Jankta, Antonín Barák za zraněného kapitána Vladimíra Daridu a Pavel Kadeřábek, jenž nahradil vykartovaného Jana Bořila.

„Kluci předvedli skvělý výkon. Jsme jeden tým, kde pracuje jeden za druhého. A tohle vítězství bych chtěl věnovat těm, kteří tu s námi nejsou a zasloužili by si tu být – Ondra Kúdela, Jirka Pavlenka a Lukáš Provod,“ vzpomněl si zastupující kapitán Tomáš Souček na parťáky, které vyřadilo zranění, nebo jako v případě Kúdely trest od UEFA.

A teď do Ázerbájdžánu na čtvrtfinále, hraje se v sobotu v 18.00 proti Dánsku.

„Cesta do Baku? To asi vymýšlela hlava… Je to tragédie, tyhle přelety, to je šílený. Ale nedá se nic dělat, prostě se na to připravíme a jedeme dál,“ postěžoval si Schick.