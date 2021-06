Kadeřábek vlevo uspěl: Myslím, že jsem šanci chytil. Dumfries je jezdec

Jak jste se ve vašem prvním zápase na EURO cítil?

„Užil jsem si to hodně. Bylo to pro mě první utkání na EURO a taky první po měsíci a pěti dnech, nebylo to vůbec jednoduché. Ale kluci mi věřili a podrželi mě. Před zápasem jsem nějakou nervozitu cítil. Ale jak člověk vleze na hřiště, nervozita odpadne. V zápase jsem se cítil skvěle.“

Bylo pro vás těžké se na zápas připravit?

„Nejdůležitější bylo si vše srovnat v hlavě. Člověk vypadne ze zápasového tempa, není to jednoduché a zároveň je to těžké na psychiku. Fyzicky jsem se udržoval, i když to taky nebylo ideální. Prvních pět minut jsem foukal, říkal jsem si: ‚Wau, jestli vydržím celý zápas, smeknu před sebou klobouk.‘ Ale nějakým způsobem jsem to zvládnul.“

Navíc jste hrál nalevo, obvykle hrajete na druhé straně. Jak jste se s touhle změnou vyrovnal?

„Je to určitě jiné než hrát na druhé straně. Pravá strana mi sedí víc a cítím se tam komfortněji. Ale trenérovi jsem na začátku šampionátu říkal, že mě může dát kamkoliv a že se to budu snažit zvládnout co nejlíp. Teď se Honza Bořil vykartoval a nalevo bylo místo. Snažil jsem se šanci chytit za pačesy, myslím, že se mi to podařilo. Je nepříjemné hrát přes nohu, asi jsem se nepouštěl tolik do útočení, jako kdybych byl na pravé straně, ale myslím, že dozadu jsem si to splnil skvěle a Dumfriese jsem do ničeho nepustil.“

Jaké byly souboje s Denzelem Dumfriesem, který v základní skupině zářil?

„Dumfriese jsem sledoval v minulých zápasech. Klobouk dolů, je to jezdec. Jednou v prvním poločase mě tam obešel, to mi nevyšel krok, ale jinak si myslím, že jsem ho do ničeho nepustil a dozadu jsem si splnil svoje.“

Ještě jste mohl dát gól. Střela vám nesedla?

„Myslím, že jsem to obalil dobře, ale nezvedl jsem to. Na záznamu jsem viděl, že gólman šel na druhou stranu. Stačilo míč trošičku zvednout a Dumfries by na to nedosáhl. Po bitvě je každý generál. Samozřejmě gól by byl třešničkou na dortu, ale jsem šťastný, že jsme vyhráli a že jsem mohl týmu pomoct slušným výkonem.“