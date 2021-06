Česká jízda jako na EURO 96? Nám také nikdo nevěřil, vzpomíná Kubík

Je to už dvacet pět let, kdy českým fotbalistům věšela na krk stříbrné medaile z EURO britská královna Alžběta II. V Anglii došel podceňovaný tým až do finále, byť po úvodní prohře s Německem (0:2) by na výběr Dušana Uhrina asi nikdo nevsadil. „Je to něco podobného,“ souhlasí Luboš Kubík, jeden z nejzkušenějších hráčů tehdejší party.