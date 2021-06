Čtvrtfinále v Baku: fanoušek zařizuje letadlo! Co je třeba ke vstupence?

S čím vším se musejí vypořádat čeští fanoušci, kteří by se rádi vypravili na čtvrtfinále evropského šampionátu do Baku proti Dánsku? Není to jen skoro tři tisíce kilometrů dlouhá vzdálenost.

Do Ázerbájdžánu smí například jen lidé, kteří jsou plně očkovaní proti COVID-19, nebo nemoc prodělali. Pro občany zemí postupujících do čtvrtfinále EURO existují speciální výjimky. Nutností zůstává negativní PCR test, starý maximálně 72 hodin. Tamní úřady na základě vstupenky pak vydávají speciální víza. Navíc je potřeba mít negativní PCR test pro odjezd ze země a po návratu do Česka počítat s pětidenní izolací.

Je jasné, že na strastiplnou cestu se nevydá obří množství českých příznivců. Let s přestupem v Turecku trvá dohromady v nejlepším případě osm hodin a cena zpáteční letenky se pohybuje okolo dvaceti tisíc korun. Ubytování v Baku je už dostupnější, spaní na jednu noc lze pořídit v přepočtu i za 700 korun.

Alespoň let by mohl být o něco levnější a jednodušší. Jeden z fanoušků fotbalové reprezentace se rozhodl pro české příznivce zařídit speciální letadlo. Aby byl stroj vypraven, je podle fanklubu národního týmu potřeba obsadit aspoň 150 míst. Běžné linky z Prahy do ázerbájdžánské metropole nelétají.

„Jeden z fanoušků se rozhodl zařídit fanouškovské letadlo do Baku. Předběžná cena je od 13.550 Kč do 16.220 Kč za zpáteční let a závisí na obsazenosti letadla,“ uvedl fanklub na svém twitterovém účtu.

„Odlet je naplánován na páteční odpoledne, přičemž minimální počet zájemců pro jeho uskutečnění je 150 fanoušků. Návrat je předběžně naplánován hned po utkání. Je však možné, že proběhne až v neděli ráno. Finální informace budou k dispozici po obědě,“ doplnil fanklub.

Stadion v Baku může být podle místních restrikcí zaplněn z poloviny, může dorazit lehce přes třicet tisíc fanoušků. Vstupenky se začaly prodávat na portálu UEFA dnes v poledne, zapotřebí bude i kód od reprezentačního fanklubu. Český tým bude mít vyhrazeno minimálně pět procent kapacity, dostat by se mělo na každého zájemce. Ceny lístků by měly být dle dřívějších zpráv ve třech kategoriích: od 75 do 225 eur (1913 až 5738 korun).

V hlavním městě Ázerbájdžánu se hrály zatím tři zápasy mistrovství Evropy, na první duel mezi Walesem a Švýcarskem přišlo jen 8782 diváků. Na zbylé dva, v nichž proti těmto týmům nastoupilo blízké Turecko, na tribunách sedělo mezi 17 a 20 tisíci příznivci.

„Cesta do Baku? To asi vymýšlela hlava… Je to tragédie, tyhle přelety, to je šílený. Ale nedá se nic dělat, prostě se na to připravíme a jedeme dál,“ ulevil si po postupu přes Nizozemsko český útočník Patrik Schick. „Strašně moc nás mrzí, že je čtvrtfinále v Baku. Proti Nizozemsku jsme poprvé na turnaji my všichni a hlavně hráči zažili atmosféru hodnou mistrovství Evropy. A to nemluvím o tom, že fanoušci si konečně užili EURO. Myslíme si, že si zaslouží nejen tuhle jednu příležitost,“ podotkl asistent reprezentačního trenéra Jiří Chytrý.

„Jednoznačně nás mrzí, že nemůžeme hrát jinde, než v Baku, kam nemůžeme dostat fanoušky a naše rodiny. Tohle je pro mě nepochopitelné, stále to nedokážu to skousnout a akceptovat,“ přidal se záložník Antonín Barák.

Příznivci, kteří na čtvrtfinále vyrazí, budou muset po návratu do Česka podstoupit do pěti dnů PCR test. Do jeho výsledku budou muset být v izolaci.

ČTVRTFINÁLE V BAKU V ČÍSLECH Vzdálenost z Prahy 3000 km Délka letu min. 8 hodin Cena letenky cca 20 000 Kč (u fanouškovského letadla 13 550 Kč do 16 220 Kč) Cena ubytování od 700 Kč/ noc Cena lístků 1913–5738 Kč Česká kvóta 1500 fans (může se změnit) PCR test max. 72 h starý Izolace po návratu 5 dní

