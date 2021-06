Rice velebil střelce: Sterling usvědčuje lidi z omylu. Löw litoval šancí

„Je to neuvěřitelné. Hodně lidí nás po základní skupině odepsalo, ale my jsme jich chtěli ukázat, že se mýlí. Před plným domem měl každý z nás žár v nitru a touhu Německo vyřadit,“ líčil záložník Declan Rice, jeden z nejlepších hráčů na hřišti. „Raheem usvědčuje tolik lidí z omylu, dává tolik gólů. A Harry Kane je muž velkých okamžiků, dal gól, který uložil zápas ke spánku,“ chválil oba střelce.

Vítězné emoce přiměly k velkým slovům i jeho spoluhráče Raheema Sterlinga, který v 75. minutě otevřel skóre.

„Věděli jsme, že potřebujeme podat proti velmi dobrému soupeři velký výkon – a to se nám povedlo. Hrát v takové intenzitě moc týmů nezvládne. Oba naši střední záložníci byli skvělí, žrali trávu, byli jako zvířata,“ vrátil Sterling poklonu Riceovi s druhým defenzivním středopolařem Kalvinem Phillipsem.

Anglii nyní čeká v sobotu ve čtvrtfinále v Římě lepší z dvojice Švédsko – Ukrajina, ale to bude v případě úspěšného výsledku jediný případ, kdy během turnaje opustí Londýn. Obě semifinále i finále totiž hostí Wembley, Anglii je EURO 2020 zkrátka šité na míru.

„Nechci koukat moc dopředu, teď myslíme jen na sobotu, ale ještě jsem nebyl v tak soudržném týmu. Opravdu tomu věříme, zvlášť když se finále hraje ve Wembley,“ přiznal Rice, že Albion cítí velkou šanci.

Naopak Německo se loučí, stejně jako jeho trenér Joachim Löw. Patnáctiletá éra úspěšného kouče je definitivně minulostí.

„Je to pro nás všechny obrovské zklamání, doufali jsme, že na tomto turnaji toho dokážeme mnohem víc. V zápasech jako je tento je imperativem využít to málo šancí, které dostanete. Timo Werner a Thomas Müller to bohužel nezvládli, takže nás vyřazení hodně bolí,“ připustil jedenašedesátiletý kouč.