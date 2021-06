Anglii poslala dál efektivita. Löw měl skončit dřív, tvrdí Csaplár

Utkání je jako lezení na Mt. Everest. Do sedmi tisíc vyleze každý, ale dál už jen ti silní. Přirovnání, které použil trenér Josef Csaplár ve studiu deníku Sport k osmifinále EURO mezi Anglií a Německem, se vyplnilo. Právě po 70. minutě se staly klíčové věci. „Angličané to v tomto utkání zvládli lépe,“ pronesl Csaplár po výhře Albionu 2:0. „Utkání se mi líbilo, bylo strhující, koukatelné. Zápas vyhrála za mě efektivita. I Němci měli šance, ale branky nedali,“ dodal.

Jak důležitý pro tým je, ukázal kapitán Ostrovanů Harry Kane. Během turnaje, i úterního utkání, se na něj valila kritika ze všech stran. Trápil se, ale v pravý čas procitl. „Rozhodují čísla. Na první gól má předfinální přihrávku, počkal si, podržel míč, nezpanikařil. Pak i sám skóroval. Já jako trenér na něj hodně dám. Je to střelec, odpouštím mu i to, že jeho pohyb není takový. Dává ale góly, to je jeho obrovský přínos,“ komentoval výkon útočníka Anglie Csaplár.

Kdo ví, zda by se Kane ke svému prvnímu zásahu na EURO dostal, pokud by Thomas Müller v 81. minutě proměnil obří šanci, kdy běžel sám na brankáře Jordana Pickforda. „To měl být gól. Jeho působení na turnaji celkově bylo ale takové divné. Řešilo se, jestli pojede, nepojede. Z mého pohledu na šampionátu vůbec neměl být. Byly to takové falešné tóny. Do své šance byl na hřišti neviditelný,“ okomentoval Müllera Csaplár.

Osmifinálová porážka s Anglií se stala posledním duelem Joachima Löwa na lavičce Německa, kde působil jako hlavní trenér od července 2006. „Negativní tóny začaly už na MS v Rusku. Takové věci vás podkopávají. Už v tu dobu mělo asi nastat odcházení. Když cítíte, že nemáte podporu, za vašimi zády se něco děje, tak je lepší skončit. Přišlo mi to jako pomalé odumírání. Na Německo to bylo hodně netypické,“ řekl Csaplár k loučení Löwa. Toho nahradí Hansi Flick, o čemž se vědělo už před turnajem.