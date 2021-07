Schickovy začátky: generační talent, který není vidět. Pak mu to docvaklo

Už jako dorostenec ve Spartě Patrik Schick vyčníval. Nejen svou výškou, ale i schopností vymyslet na hřišti skvělé řešení. Pozorovatel ale nesměl zmeškat ten správný okamžik.

„Patrik měl geniální momenty, které úplně vybočovaly kvalitou, dá se mluvit o generačním talentu. A pak byly výrazně delší úseky hry, kdy se vypařil. Byl tam a zúčastnil se, ale nijak nezasáhnul. Má sedm sekund fantastický moment, ale pak jsem 15 minut nevěděl, že tam je,“ vzpomínal ve studiu Martin Hašek.

Sám expert Sportu z lavičky Schicka nevedl. Ve Spartě ale působil v roli metodického šéftrenéra mládeže v době, kdy útočník ještě coby talent procházel dorosteneckými kategoriemi a pomalu nakukoval mezi dospělé. Takže viděl desítky jeho zápasů i proto, že hrál v jednom týmu s Martinem Haškem mladším.

„Byla tam nízká úroveň pracovitosti. My jsme na něj tlačili, aby pracoval víc. Nedokázal si vynutit, nebo sám sebe donutit, aby byl na míči víc. Šlo o všechno: presink, návraty do obrany, nabídky, pomoct týmu,“ popisuje rozmluvy ze Strahovské akademie.

Příliš se nedařil ani přechod mezi dospělé. V sezoně 2015/16 hostoval v Bohemians a nároční fanoušci ho v prvních měsících ne a ne přijmout.

„Každý hráč dozrává a u něj to proběhlo až v Bohemians. Mluvil jsem s kluky z Bohemky, kteří byli u toho a cítili, že mu to docvaklo. Začal jezdit po zadku, přijali ho hráči i tribuny a jakmile se propojil talent s pracovitostí, všechno si sedlo. Sparta ho pak vlastně jen přeprodala. Za ní pořádně nehrál,“ vysvětluje Hašek rychlý přesun do Janova.

Následovalo angažmá v AS Řím a následně přesun do Lipska. Ve 25 letech je Schick tahounem české reprezentace a na EURO snese srovnání i s těmi největšími hvězdami.

„Je to neskutečná kombinace výšky, technické zdatnosti a elegance. A vždycky bude bojovat s tím, jestli by nemohl pracovat ještě víc. Už teď patří mezi špičkové útočníky a pokud se chce stát úplně TOP na světě, tak potřebuje ještě trošku přidat. On má předpoklady se jím stát. Hezky se něj dívá, třeba na Kanea se nedívá hezky, ale dává góly,“ usmál se Martin Hašek.

